Kılıçdaroğlu: Yılbaşından bu yana 75 milyar dolar daha buharlaştı, artık sormamız gereken soru 203 milyar dolar nerede ve kimlere verildi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nun Düzenlediği 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalara yer verdi.

"KİMSENİN KARAMSARLIĞA KAPILMAYACAĞI BİR ORTAMI YARATMAK ZORUNDAYIZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bütün arkadaşlarımın şundan emin olmasını isterim bizim kitabımızda umutsuzluğa yer yoktur. Biz umudu büyütmek zorundayız. Derin bir yoksulluk var ama umutsuzluk yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkaran bir gelenekten, bir partinin üyesi olmaktan onur duyduğumuzu bilmek gerekiyor. Biz, umudu büyütmek, yeşertmek, hiç kimsenin karamsarlığa kapılmayacağı bir ortamı yaratmak zorundayız.

ELAZIĞ'DAKİ AFİŞ KONUSUNU YORUMLADI: İNSANIMIZ, KIŞKIRTMALARA VE TAHRİKLERE KAPI ARALAMAYACAKTIR

"Salı günü Elazığ'daydık. Bütün billboardlarda halkı tahrik eden, etmeye çalışan afişler asılmıştı. Vekil arkadaşlarımız yapılanın doğru olmadığını bir şekliyle belli çevrelere duyurmaya çalıştılar. Haberi aldığımda 'Sakın dokunmayın, aynen kalsın' dedim. Gidip, afişlerin birisinin önünde fotoğraf verdim. Çünkü bu ülkenin insanına ben güveniyorum. Bu ülkenin insanı kışkırtmalara, tahriklere asla ve asla kapı aralamayacaktır. Bunu yapan kişi kim? Afişleri basan kişi söylüyor. 'Cumhur İttifakı'nı oluştursan siyasi partilerin talebiyle, şirketimiz tarafından oluşturulmuştur' diyor. Bir insan karalamaya, insanları tahrik etmeye kalkarsa artık 'Ben ülkeyi yönetemiyorum' noktasına gelmiş demektir. Bugün Türkiye'nin yönetilmediğini gayet iyi biliyoruz.







"128 MİLYAR DOLARIN ARDINDAN YILBAŞINDAN BU YANA 75 MİLYAR DOLAR DAHA BUHARLAŞTI"

Türk Lirası'nın eridiğini hep beraber görüyoruz. Merkez Bankası'nın banka olmaktan çıktığı ve başka işlerle uğraştığının farkındayız. Hayat pahalılığını biliyoruz. '128 milyar dolar nerede?' diye afişler asmıştık ve bu konuda geniş kitlelerin dikkatini çekmiştik. 128 milyar dolar buharlaştı ama yılbaşından bu yana 75 milyar dolar daha buharlaştı. Artık sormamız gereken soru, 203 milyar dolar nerede ve kimlere verildi? Kimlere arka kapıdan satıldı, Merkez Bankası bu süreçte devre dışı bırakıldı, bunları sormamız lazım.

Bankaların kârı son 1 yılda yüzde 500 arttı. İşçinin, emeklinin geliri yüzde 500 arttı mı? Bu iktidar kime hizmet ediyor, düşüneceksin. Bu tabloyu değiştireceğiz. Bu ülkeye aydınlığı getireceğiz.

"DEVLET MEMURLARI SARAYIN KÖLESİ DEĞİLDİR"

Halkın arasına giremeyecek noktaya geldiler. Gidemiyorlar dert dinleyemiyorlar çünkü onların hiç birisinin yetkisi yok ve bir şey söyleyemiyorlar. İradelerini bir kişinin iradesine bağlayan yani iradelerini saraya bağlayan bir iktidarın geleceği yoktur. Devletin geleceği bir kişinin iradesine bağlanamaz. Erdoğan bunu görüyor, fark ediyor. Erdoğan il, ilçe, kadın kollarının yapamadığı işi devlet memurlarına yaptırmak istiyor.

Devlet memurları sarayın kölesi değildir. Buradan o devlet memurları arkadaşlarıma seslenmek isterim. Siz, sarayın memurları değilsiniz. Siz onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurlarısınız. Sarayın memurları, savcıları, hakimleri ayrı ama onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurları, savcıları, hakimleri ayrı. Biz hangi görüşten olursa olsun devletin yanında duran bütün memurları baş tacı yapacağız.

"BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM, SPK AKLINI BAŞINA ALSIN"

Son bir konu, son bir uyarı yapacağım. Bakınız Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz hep beraber. Küçük yatırımcı soyuldu, soyuluyor. Bir SPK yetkilisi, 'Sistematik risk yok' diyor. SPK yalan söyler mi? Söylüyor. Bakın uyardım, daha önce uyardım. İzliyorum, notumu alıyorum derken blöf yapmadığımı ifade ediyorum. Küçük yatırımcıyı soyanları isim, isim biliyorum. Hepsini bir kez daha uyarıyorum. Bu çaldığınız kütük, küçük yatırımcıların paralarıdır. Bu paraları burnunuzdan fitil, fitil getireceğim. SPK aklını başına alsın."