Kilis haberi... CHP'li Nazlıaka, Kilis'te partililer ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Kilis haberi... CHP'li Nazlıaka, Kilis'te partililer ve vatandaşlarla buluştu

14.10.2022 16:31

Kilis haber... CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kilis'te partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kilis'te partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazlıaka, bir çay bahçesinde düzenlenen "Partililer ve Halk Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Kilis'e gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçim sürecinde sahada halkla bir araya geldiklerini ifade eden Nazlıaka, 81 ili otobüsle gezdiklerini belirtti.

Sahada birer umut olarak görüldüklerini savunan Nazlıaka, "Bir tarafta her geçen gün mum gibi eriyen Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise her geçen gün adımlarını uyumlandıran, sıklaştıran ve iktidara doğru koşan millet masası var. Ben 6'lı masa yerine millet masası diyorum. Neden? Çünkü o masaya bakınca 6 rakamını değil, 85 milyon rakamını görüyorum. O masa Türk milletinin masası." dedi.

Kadın Kolları Başkanlığı olarak son bir yıl içerisinde 100 binden fazla yeni kadın üye yaptıklarını anlatan Nazlıaka, partisinin Aile Destekleri Sigortası Projesi hakkında da bilgi verdi.

Nazlıaka, konuşmaların ardından partisine katılan kadın üyelere rozet taktı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Kilis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kilis haberi... CHP'li Nazlıaka, Kilis'te partililer ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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