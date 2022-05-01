Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda görüştü

01.05.2022 13:39
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda görüştü

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna krizi hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna krizi hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Çavuşoğlu'nun görüşmede dışişleri bakanı görevine atanmasından dolayı Kulubayev'i tebrik ederek başarılar dilediğinin aktarıldığı açıklamada, "Dışişleri bakanları stratejik ortaklık biçimindeki ikili ilişkilerin gelişimindeki olumlu dinamikleri kaydettiler" denildi. Tarafların iki ülke dışişleri bakanlıkları düzeyinde Ortak Stratejik Planlama Grubunun Olağan Toplantısı'nı yapmakta anlaştıkları ve Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın iki ülke devlet başkanları düzeyinde bu yıl Kırgızistan'da yapılmasını ele aldıkları kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Bakan Kulubayev'in uluslararası kriz konularına ilişkin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltma sürecinde Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çektiği belirtildi. - BİŞKEK

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı, Yeni Göreve Gelen Kırgızistan Dışişleri Bakanı'nı Kutladı Çin Dışişleri Bakanı, Yeni Göreve Gelen Kırgızistan Dışişleri Bakanı'nı Kutladı Kanada, Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden açmayı planlıyor Kanada, Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden açmayı planlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:46 Ucuza baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 13:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement