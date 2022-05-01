Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda görüştü - Son Dakika

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna krizi hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Çavuşoğlu'nun görüşmede dışişleri bakanı görevine atanmasından dolayı Kulubayev'i tebrik ederek başarılar dilediğinin aktarıldığı açıklamada, "Dışişleri bakanları stratejik ortaklık biçimindeki ikili ilişkilerin gelişimindeki olumlu dinamikleri kaydettiler" denildi. Tarafların iki ülke dışişleri bakanlıkları düzeyinde Ortak Stratejik Planlama Grubunun Olağan Toplantısı'nı yapmakta anlaştıkları ve Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın iki ülke devlet başkanları düzeyinde bu yıl Kırgızistan'da yapılmasını ele aldıkları kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Bakan Kulubayev'in uluslararası kriz konularına ilişkin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltma sürecinde Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çektiği belirtildi. - BİŞKEK