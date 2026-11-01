Kırgızistan Sağlık Bakanı Osmonov: "Türkiye topraklarında bu kez Kırgızistan Sağlık Bakanı olarak bulunmak beni gururlandırdı"

Kırgızistan Sağlık Bakanı Damirbek Osmonov, bu hafta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Türkiye'ye yaptığım çalışma ziyareti yalnızca resmi bir ziyaret değil, aynı zamanda hayatımın en güzel yıllarına, ilk mesleki hayatımdaki ilk adımlarına ve gençliğime uzanan özel bir yolculuk oldu. Öğrencilik yıllarımda bana kucak açan, dünya seviyesinde tıbbın inceliklerini öğreten, beyaz önlüğü giydirerek hekimlik yemini ettiren kıymetli Türkiye topraklarında bu kez Kırgızistan Sağlık Bakanı olarak bulunmak beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı" dedi.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Damirbek Osmonov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta Türkiye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretini değerlendirdi. Osmonov, "Türkiye'ye yaptığım çalışma ziyareti yalnızca resmi bir ziyaret değil, aynı zamanda hayatımın en güzel yıllarına, ilk mesleki hayatımdaki ilk adımlarına ve gençliğime uzanan özel bir yolculuk oldu. Öğrencilik yıllarımda bana kucak açan, dünya seviyesinde tıbbın inceliklerini öğreten, beyaz önlüğü giydirerek hekimlik yemini ettiren kıymetli Türkiye topraklarında bu kez Kırgızistan Sağlık Bakanı olarak bulunmak beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Kırgızistan'ın tıp alanına sağladığı paha biçilmez destek"

Tıp eğitimini ve kardiyoloji uzmanlık eğitimini Türkiye'nin en saygın üniversitesinde tamamlamış bir hekim olarak kendisinin bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm hocalarına, profesörlerine ve Türk meslektaşlarına teşekkür eden Osmonov, "Siyasi alandaki dostluk ilişkilerine ve tıp alanındaki güçlü işbirliğimize değinecek olursam, Kırgızistan ile Türkiye aynı köklere, ortak tarihe ve ortak bir kadere sahip kardeş ülkelerdir. Bugün bizim siyasi dostluğumuz ve stratejik ortaklığımız en üst seviyededir. Bu kardeşliğin en parlak ve somut göstergesi ise Türkiye'nin Kırgızistan'ın tıp alanına sağladığı paha biçilmez destektir. Vatandaşlarımıza yüksek teknolojiyle donatılmış ameliyatlar gerçekleştirerek, binlerce hastaya şifa sunan modern kliniklerimiz, Türkiye tarafından sağlanan ambulanslar, tıbbi ekipmanlar ile pandemi döneminde verilen destekler bunların hepsi boş sözler değil, kurtarılan insan hayatlarıdır" dedi.

Şu anda Türkiye'nin önde gelen tıp eğitim kurumlarında yüzlerce Kırgız gencin eğitim gördüğünü ve tecrübe kazandığını belirten Osmonov, "Onların her biri yarın Kırgızistan'ın sağlık sistemini dönüştürecek ve ülkemize dünya standartlarını getirecek en değerli insanlarımızdır. Bu amaçla 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Türk dünyasında ilmin en üst seviyesi olan Nobel ödülü sahibi Aziz Sancar'ın izinden gidecek yeni bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla 'Türk Dünyası Tıp Akademisi' kurulmasının zamanı geldiğini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Osmonov'a TÜSEB Türk Dünyası Sağlık ve Bilim Onur Beratı takdim edildi

Türkiye'deki öğrencilik yıllarında ailesinden, ülkesinden uzakta hem maddi hem de manevi sıkıntılar çektiğini anlatan Osmonov, "O dönemde 6 yıl üst üste başbakanlık bursu almıştım. Şimdi ise uluslararası düzeyde büyük bir ödülü (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Türk Dünyası Sağlık ve Bilim Onur Beratı) Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan'ın elinden almak beni çok duygulandırdı. Her iki ödülün de aynı kişi tarafından verilmiş olması benim için başlı başına tarihi bir anlam taşıyor. Bu ödül, çektiğim tüm sıkıntıların, sabrımın ve azmimin hak edilmiş bir karşılığı oldu" değerlendirmesini yaptı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül töreninde Kırgızistan Sağlık Bakanı Osmonov'a, TÜSEB Türk Dünyası Sağlık ve Bilim Onur Beratı takdim edilmişti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü

1999-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören Osmonov, 2006-2012 yılları arasında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimi aldı. 2012 yılı nisan-kasım ayları arasında Taksim Alman Hastanesi Kardiyoloji Departmanı'nda doktor olarak görev yapan Osmonov, 2012-2015 yıllarında ise Kazakistan'ın Almatı'daki Sema Kliniğinde Kardiyoloji Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 2016 yılında Kırgızistan'a dönen ve ortaklarıyla birlikte Bikard Özel Kardiyoloji Hastanesi'ni kuran Osmonov, burada başhekim olarak görev yaptı. Osmonov, bu yılın şubat ayında Kırgızistan Sağlık Bakanlığına atandı.