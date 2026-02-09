Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
09.02.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Haber Videosu

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafeti üzerinden eleştirilerde bulunduğu Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e ait, İsrail bayrağını paspas yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafeti nedeniyle hedef aldığı Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ün İsrail bayrağını paspas ettiği görüntüler ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Mehmet Emin Korkmaz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

ERZURUM'DA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Erzurum'da polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu" kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Politika, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu - Son Dakika

Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu Bir galibiyet daha RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor Fast-food restoranlarını sarsacak karar Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar

13:06
Arda Güler’e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
10:37
Trump’ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 13:22:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.