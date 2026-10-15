Kızılay Kanunu görüşmelerinde KVKK'nın iki üyeliğine Keskin ve Şekerbay seçildi - Son Dakika
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Kızılay Kanunu görüşmelerinde KVKK'nın iki üyeliğine Keskin ve Şekerbay seçildi

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Kızılay Kanunu görüşmelerinde KVKK\'nın iki üyeliğine Keskin ve Şekerbay seçildi
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TBMM Genel Kurulunda Türk Kızılay Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu'na ilişkin görüşmeler sona erdi. KVKK'da boş olan iki üyeliğe Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay seçildi; AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da Genel Kurul'da oy kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu üzerine görüşmelere katılan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda (KVKK) boş bulunan iki üyelik için oy kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. KVKK üyeliklerine ise Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay seçildi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Genel Kurul çalışmalarında yer aldı.

"Yasama çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Milletvekili Hatipoğlu'nun resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Meclisimizde Genel Kurul çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel Kurulda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu üzerine görüşmelerimizi sürdürürken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan iki üyelik için gerçekleştirilen seçimde oyumuzu kullandık. Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimizde, ülkemiz ve milletimiz için önemli konuları ele alıyor; milletimizin emanet ettiği sorumluluğun bilinciyle yasama çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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