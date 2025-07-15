KKTC Başbakanı Üstel: "15 Temmuz, milletin sarsılmaz iradesinin tarihidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye halkı 2016'da darbecilere karşı devletinin ve seçilmiş iradesinin yanında dimdik durmuştur. O yüzden 15 Temmuz, kalkışmalara karşı milletin sarsılmaz iradesinin tarihidir" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Üstel, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih sahnesindeki direniş destanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz, Türk milletinin tarih sahnesindeki direniş destanlarından birini daha yazdığı gündür. 2016 yılında FETÖ terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti devletine, anayasal düzene ve milletin iradesine karşı başlattığı hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin benzersiz kararlılığıyla bozguna uğratılmıştır" dedi.

"15 Temmuz, kalkışmalara karşı milletin sarsılmaz iradesinin tarihidir"

Darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece Türkiye'de yaşayan insanların tamamının sokak sokak, meydan meydan, vatanına, demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıktığını vurgulayan Üstel, "Unutulmamalıdır ki; 15 Temmuz yalnızca 2016'da değil, 1974'te de bir ihanete tanıklık etmiştir. 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki faşist cunta, Ada'nın tamamını Yunanistan'a bağlamak üzere ENOSİS hedefli bir darbe gerçekleştirmiştir. Ne var ki gerek Kıbrıs Türkü'nün sarsılmaz duruşu, gerekse Anavatan Türkiye'mizin Barış Harekatı 20 Temmuz bir direnişten bir dirilişe dönüştürmüştür. Nasıl ki, Kıbrıs Türk halkı, 1974'te teslim olmamış, direniş göstermiş, Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünde özgürlüğüne kavuşmuşsa, Türkiye halkı da 2016'da aynı direnişi sergilemiş, darbecilere karşı devletinin ve seçilmiş iradesinin yanında dimdik durmuştur. O yüzden 15 Temmuz, kalkışmalara karşı milletin sarsılmaz iradesinin tarihidir" ifadelerini kullandı.

"Darbeler yenilmeye mahkumdur"

Hem KKTC'de hem de Türkiye'de 15 Temmuz'un hatırlattığı tarihi sorumluluğun bilincinde olduklarını aktaran Başbakan Ünal Üstel, "Demokrasiyi, bağımsızlığı, anayasal düzeni ve halk iradesini korumak; bu coğrafyanın evlatları için hem görev hem de onurdur. Bu vesileyle, 2016 yılında Türkiye'de şehit düşen demokrasi kahramanlarını ve 1974 öncesinde Kıbrıs'ta direniş uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum. Darbeler yenilmeye mahkumdur. Kıbrıs Türkü ve Türk Milleti bunu tarihe altın harflerle yazmıştır. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bir kez daha selamlıyorum" dedi. - LEFKOŞA