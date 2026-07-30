KKTC Başbakanı Üstel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğalgaz hattı açıklamasına destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yönelik mesajlarının güçlü bir vizyonun ve kararlı bir iradenin göstergesi olduğunu ifade etti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından doğalgaz hattı başta olmak üzere yeni altyapı projelerine destek verileceğine ilişkin açıklamasına yönelik yazılı açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamasının KKTC'nin geleceği açısından tarihi öneme sahip olduğunu belirten Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye yönelik mesajlarının güçlü bir vizyonun ve kararlı bir iradenin göstergesi olduğunu ifade etti.

"Doğalgaz hattı enerji alanında yeni bir dönemin kapısını açacak"

Üstel, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağı yönündeki mesajın kardeşlik hukukunun ve ortak davanın en güçlü teyidi olduğunu belirterek, ulaşımdan sağlığa, eğitimden dijital dönüşüme, enerjiden altyapıya kadar hayata geçirilen projelerin temelinde hükümetleri ile anavatan Türkiye arasındaki güçlü iş birliği ve ortak vizyonun bulunduğunu kaydetti. "Asrın projesi" olarak nitelendirilen su temin projesinin ardından deniz altından doğalgaz hattının da ülkeyi enerji alanında yeni bir döneme taşıyacağını ifade eden Üstel, yeni altyapı projelerinin KKTC'nin kalkınma sürecine katkı sağlayacağını vurguladı.

"KKTC büyüyor, güçleniyor"

Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların zayıfladığı yönündeki iddialara da değinerek, Erdoğan'ın açıklamalarının bu iddialara açık bir cevap niteliğinde olduğunu belirtti. KKTC'nin yalnız olmadığını, hükümetlerinin kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kıbrıs Türk halkına verdiği destek ve ülkenin geleceğine duyduğu güven dolayısıyla teşekkür etti. Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, Türkiye'nin desteği ve hükümetlerinin çalışmalarıyla KKTC'nin büyümeye, güçlenmeye ve geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğini kaydetti.