KKTC Başbakanı Üstel: "Türkiye ile aynı yoldayız ve aynı hedefe sahibiz" - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel: "Türkiye ile aynı yoldayız ve aynı hedefe sahibiz"

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KKTC Başbakanı Üstel: "Türkiye ile aynı yoldayız ve aynı hedefe sahibiz"
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Biz Türkiye ile aynı yoldayız ve aynı hedefe sahibiz. Hedefimiz, Ada’daki iki devletin egemen eşitlik temelinde yan yana, barış ve güven içinde yaşamasıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Biz Türkiye ile aynı yoldayız ve aynı hedefe sahibiz. Hedefimiz, Ada'daki iki devletin egemen eşitlik temelinde yan yana, barış ve güven içinde yaşamasıdır" dedi.

KKTC Başbakanı Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın KKTC ziyaretinin ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Başbakan Üstel, Dışişleri Bakanı Fidan ile gerçekleştirdikleri görüşmede Kıbrıs meselesindeki son gelişmeleri ve önümüzdeki süreçte muhataplarına verilecek cevapları değerlendirdiklerini belirtti. Türkiye ile KKTC'nin Kıbrıs meselesinde ortak hedef doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Üstel, "Biz Türkiye ile aynı yoldayız ve aynı hedefe sahibiz. Hedefimiz, Ada'daki iki devletin egemen eşitlik temelinde yan yana, barış ve güven içinde yaşamasıdır" dedi. Fidan'ın ziyaret sonrasında yaptığı açıklamalarda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescilini adil ve kalıcı bir çözümün ön şartı olarak ortaya koyduğunu belirten Üstel, bunun Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının çözüm arayışının başlangıcında ele alınması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

"Türkiye, KKTC'nin tanınmasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdürecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda uluslararası topluma yaptığı KKTC'yi tanıma çağrısını hatırlatan Üstel, Fidan'ın bu vizyona yeniden atıfta bulunmasının Türkiye'nin Kıbrıs politikasındaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti. Üstel, "Sayın Fidan'ın bu vizyona yeniden atıfta bulunması, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescilini ve KKTC'nin tanınmasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğinin açık ifadesidir" dedi.

Rum yönetimine silahlanma ve izolasyon tepkisi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs meselesindeki tutumunu eleştiren Üstel, Rum yönetiminin spor, kültür, sanat, ekonomi ve ticaret alanlarında Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulamalarını sürdürdüğünü belirtti. Rum yönetiminin silahlanma politikalarına da tepki gösteren Üstel, "Kıbrıs konusundaki uzlaşmaz tutumunu sürdüren, spor, kültür ve sanat, ekonomi ve ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarını hala devam ettiren, aşırı silahlanma politikalarıyla Ada'nın güneyini bir askeri üsler bölgesine dönüştüren ve hayali, tehditkar açıklamalar yapan Rum yönetimi, Sayın Fidan'ın açıklamalarını iyi okumalıdır" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Kıbrıs meselesiyle ilgili diğer ülkelere de seslenen Üstel, Türkiye tarafından ortaya konulan tutumun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Federasyon yanlılarına mesaj

KKTC'de federasyon temelinde çözüm arayışını savunan çevrelere de tepki gösteren Üstel, "KKTC'de yaşayıp Rum tarafının federasyon söylemine paralel açıklamalar yapmayı sürdürenler ile Rum liderinin söylemini izleyerek süreç hakkında spekülasyon yayanlar da Sayın Fidan'ın açıklamalarını iyi değerlendirmelidir" dedi. Kıbrıs'ta kalıcı barış ve istikrarın iki devletin egemen eşitlik temelinde iyi komşuluk ilişkileri kurmasıyla mümkün olacağını belirten Üstel, bu yaklaşımın her iki halkın güvenliğine ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel iş birliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Başbakan Üstel, açıklamasının sonunda Bakan Fidan'a KKTC ziyareti ve Cumhuriyet'in 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilettiği kutlama mesajı için teşekkür ederek, "Anavatan ve garantör devlet Türkiye ile yakın istişare içinde halkımızın hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiÜnal ÜstelPolitikaTürkiyeKıbrısSon Dakika

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