 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'KKTC, Doğu Akdeniz'de barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır' - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'KKTC, Doğu Akdeniz'de barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon Üniversitesi'nde yaptığı söyleşide, KKTC'nin bağımsız bir Türk devleti olarak önemli aşamalardan geçtiğini ve Doğu Akdeniz'de barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı olduğunu belirtti. Tatar, ayrıca Kıbrıs'ın turizm potansiyeline ve KKTC'nin ekonomik ve güvenlik meselelerine değindi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: \'KKTC, Doğu Akdeniz\'de barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır\'
19.01.2024 - 23:59,  Güncelleme: 00:09
Abone Ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz gibi önemli bir bölgede barışın, huzurun, istikrarın ve güvenliğin teminatı KKTC'dir, bağımsız bir Türk devletidir." dedi.

Tatar, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ndeki söyleşide öğrencilere, Kıbrıs'ın tarihi ve turizm potansiyeline ilişkin bilgi aktardı.

KKTC'nin bir turizm adası olduğunu belirten Tatar, "Çok sayıda otelimiz var. Artan bir sayıda turist ülkemizi ziyaret etmektedir. Orada da çeşitli üniversitelerde öğrenciler dünyanın farklı yerlerinden eğitim için KKTC'ye geliyor. Dolayısıyla son 50 yılda KKTC, Kıbrıs'ın kuzeyindeki bağımsız bir Türk devleti olarak ciddi anlamda aşamalardan geçmek suretiyle bir gelişme içerisine girmiş bulunmaktadır." diye konuştu.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nde yakalanan istikrarın ve başarıların KKTC'ye de olumlu yansıyacağını vurguladı.

Geçen yılın herkes için kötü bir yıl olduğunu dile getiren Tatar, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek pandeminin etkilerinin hala daha devam ediyor olması, Ukrayna savaşı dolayısıyla artan maliyetler, gerek enerji, gerek diğer girdi maliyetlerinden ve 6 Şubat depreminin Kıbrıs'a da yansımaları oldu. 'Şampiyon melekler' dediğimiz voleybol takımımızı kaybetmenin acısını hala yaşıyoruz. 2024 yılının daha hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yakalanan istikrar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yeni ikinci yüzyılında başarıları ve potansiyel gelişmesi KKTC'ye de olumlu yansıyacaktır."

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kıbrıs deyince sadece Kıbrıs'ın kuzeyi değil, toprak değil, aynı zamanda KKTC'nin kendi yetki alanlarıyla mavi vatandaki daha fazla bir alan ve bu alanın altında hidrokarbon zenginlikleri olması çok büyük ihtimal uzmanların söylediğine göre. Güvenlik meseleleri ve diğer ekonomik bir takım meseleler ve tabi hava sahası. Hava sahası günümüzde çok önemlidir. Sadece denizdeki istikbal ve istiklalimiz değil, aynı zamanda göklerde hava sahası da çünkü artık radarlarla, İHA'larla, SİHA'larla, insansız uçak ve araçlarla kendi güvenliğimizi ya koruyabiliriz ya başkalarının her türlü taarruzuna yenik düşebiliriz. O yüzden bütün bunları korumak lazım. Doğu Akdeniz gibi önemli bir bölgede barışın, huzurun, istikrarın ve güvenliğin teminatı KKTC'dir, bağımsız bir Türk devletidir. Bu Türk devleti orada olmasa, Ada Yunanlıların hegemonyasında olsa Türkiye için büyük bir tehdit oluşturabileceğinden KKTC'yi sonuna kadar destekleyip bağımsız bir ayrı cumhuriyet olarak yaşatmamız gerekir."

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Tatar'a, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu tablo hediye etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Tatar, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'KKTC, Doğu Akdeniz'de barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır' - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:45:23. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'KKTC, Doğu Akdeniz'de barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement