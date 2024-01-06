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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC yönetimi ile Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin istişare içerisinde olduklarını belirtti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC yönetimi ile Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin istişare içerisinde olduklarını belirtti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, KKTC'nin çehresinin değişmesi ve turizme yönelik imkanlarının artması için çaba sarf ettiklerini belirtti. Tatar, Antalya'nın turizmdeki başarısını KKTC ile paylaşmasını temenni etti ve KKTC'nin tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC yönetimi ile Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin istişare içerisinde olduklarını belirtti
06.01.2024 - 17:31,
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC yönetimi ile Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin istişare içerisinde olduklarını belirterek, "KKTC'nin çehresinin değişmesi, doğası ve turizme yönelik imkanlarının artması için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz" dedi.

Programları kapsamında Antalya'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Valiliği ziyaret etti. Polis tören mangasını selamladıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Valilik Makamında Vali Hulusi Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Tatar, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

"Antalya büyük işler başarmış"

KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olarak gelişmeye devam ettiğini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Üniversitelerimizde verdiğimiz eğitim, turizm ve tarımsal alanda gelişiyoruz. Anamur, Alaköprü barajından asma borularla KKTC'ye yılda 75 milyon metre küp suyun akması ile tarımsal alanda büyük hizmetlerimiz olacak. Bugün tüm bu konuları istişare etme fırsatı buldum. Çünkü Antalya, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdeniz çanağında ki en büyük ve en başarılı turizm kenti. Yıllık turist sayısı 25-30 milyonu bulmuş, pandemi öncesini yakalamış ve aşmış. Bölgenin tanıtımı bakımından Antalya büyük işler başarmış. Antalya'nın tecrübesini KKTC ile de paylaşması en büyük temenni ve dileğimdir" dedi.

"KKTC'nin çehresinin değişmesi için çalışıyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi ile Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin istişare içerisinde olduklarını belirten Tatar, "KKTC'nin çehresinin değişmesi, doğası ve turizme yönelik imkanlarının artması için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. KKTC'nin de bu bölgede bir destinasyon olarak gösterilmesi ve tanıtılmasının önemli olduğunu değerlendiriyorum. Ercan Hava Limanı'mıza yeni açılan ek terminallerle artık daha fazla yolcu ve daha fazla turist KKTC'ye ulaşabilecek. Bizim temaslarımızın her iki halkın kaynaşması ve ileride yapılacak olan iş birliklerine zemin oluşturması bakımından önemli buluyorum. Tüm Antalyalılara, KKTC'den getirdiğim sevgi ve muhabbetleri paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Valilikte gerçekleşen ziyarete Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı SG Yarbay Tolga Coşkun, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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