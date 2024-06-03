KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Geniş Video İzle

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sakarya Üniversitesinde katıldığı konferansın ardından kentte bulunan bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü hiç bir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, Kıbrıs meselesine çözüm bulunamadığını ifade etti. Ayrıca, Türk vatandaşlarının KKTC'de daha fazla mal mülk alabilmesi söz konusu olduğunu belirtti.

03.06.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sakarya Üniversitesinde katıldığı konferansın ardından kentte bulunan bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Programa katılan STK temsilcilerine seslenen Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü hiç bir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, "Kıbrıs, hepimizin milli davasıdır. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs halkı için bir dönüm noktasıydı. Kıbrıs Türkü imha olmaktan kurtulmuş bağımsızlığına, hürriyetine kavuşmuş. O günden bu güne Kıbrıs'ta kesin bir çözüm nasıl bulunabilir diye kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş müzakere masalarında federal temelli bir çözüm bulunabilmesi için Türkiye'nin desteğiyle olağanüstü gayret gösterdi ama hiç bir zaman Kıbrıs meselesine çözüm bulunamadı" dedi.

Tatar, dünyanın birçok ülkesinden yatırımcının Kıbrıs'a gelmek istediğini vurgulayarak, "Bir yabancının alabileceği bir dönüm veya bir konut. O da güvenlik soruşturması ve Bakanlar Kurulu kararıyla. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 konut ve daha fazla arsa alma kriteriyle yasaya 'KKTC'yi tanıyan ülkenin vatandaşları daha fazla mal mülk alabilirler' diye yazdık. Türk vatandaşlarının daha fazla mal mülk alabilmesi söz konusu" diye konuştu.

Mutlu YUCA/SAKARYA,

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Kaynak: DHA

Türkiye, Sakarya, Kıbrıs, Tatar, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 22:13:57. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement