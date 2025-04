KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Adamızda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunun mimarı Türk ordusudur"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada Türkiye karşıtlığı yapılmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek, "Eğer 50 yılı aşkın bir süredir adamızda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bütün çatışma ve gerilimlere rağmen kendimizi güven içinde hissediyorsak, bunun mimarı kahraman Türk ordusu'dur" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada son zamanlarda düzenlenen protestolara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, "Ülkemizde son dönemde yaşadığımız iç tartışmaları kullanmak isteyenlerin bir yandan Kıbrıs Türk halkını bölmeye çalıştığını bir yandan da Anavatan Türkiye karşıtlığı yaparak buradan sözde bir siyasi avantaj elde etme amacında olduğunu görmekteyim. Kıbrıs Türk halkının milli ve kültürel kimliği ne kadar önemliyse, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile kopmaz bağlarla bağlı olduğumuz hakikati de o kadar önemlidir. Bu iki unsur iç içe geçmiş, ayrıştırılamaz bir bütündür" dedi.

Türkiye'nin her zaman dünyanın her yerinde ve her platformda Kıbrıs Türk halkının ve devletinin çıkarlarını savunduğunu vurgulayan Tatar, "Gerektiğinde bunun için her türlü adımı atmaktan asla çekinmemiştir. Tarih ve milletimiz bunun şahididir. Başta ülkemize bereket getiren asrın projesi, su temini projesi olmak üzere sağlık, eğitim, yol ve alt yapı projelerinin tamamında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşviki, imzası ve gayreti vardır" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse veya hiçbir parti, siyasi avantaj uğruna bu tarihsel hedeflere zarar veremez"

Adadaki huzura değinen Tatar, "Eğer 50 yılı aşkın bir süredir adamızda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bölgemizde ve dünyada ortaya çıkan bütün çatışma ve gerilimlere rağmen kendimizi güven içinde hissediyorsak bunun mimarı ve koruyucusu ise kahraman Türk ordusudur. Kıbrıs Türk halkı, KKTC'nin her gün daha da güçlenen, gelişen maddi ve manevi varlığında daha güçlü ve daha zengin bir gelecek için çalışmaktadır. Bu hedefe ulaşılabilmenin yolu birlik ve bütünlüğümüzün korunması ve Anavatanımızla olan bağlarımızın ilk günkü gibi güçlü olmasıdır. Hiç kimse veya hiçbir parti, sırf geçici ve sözde bir siyasi avantaj uğruna bu tarihsel hedeflere zarar veremez. Cumhurbaşkanı olarak buna asla müsade etmeyeceğimi ve bunun için yapılması gerekenleri dün olduğu gibi bugün de yapacağımı halkımıza saygılarımla arz ederim" açıklamasını yaptı. - LEFKOŞA