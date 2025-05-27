KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Şimşek'i kabul etti - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Şimşek'i kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Şimşek\'i kabul etti
27.05.2025 14:52
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti. Bakan Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın da son gelişinde ifade ettiği gibi içeride çok fazla tartışma yaşanır ama tartışma yaşanmayan tek konu KKTC'nin geleceği ve burayla olan birçok anlamda dayanışma, güçlü birlikteliktir. KKTC siyasi mülahazaların dışında ve üstündedir" dedi.

"Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" başlıklı konferans vermek üzere KKTC'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve konuk heyet yetkilileri de yer aldı. Bakan Şimşek, KKTC'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, yeni Cumhurbaşkanlığının KKTC'ye yakışır bir yerleşke olduğunu belirterek, "Esas olarak bugün küresel meydan okumalar, Türkiye ve KKTC'nin bu meydan okumalara karşı pozisyonuna ilişkin bir sunumumuz olacak" dedi.

Tatar: "Her türlü saldırıya maruz kaldık ama anavatan Türkiye her zaman yanımızda oldu"

Cumhurbaşkanı Tatar, Şimşek'in New York'ta düzenlediği bir konferansı takip ettiğini, küresel anlamda dünya piyasalarında önemli görevlerde yer aldığını ve iyi ilişkiler yürüttüğünü ifade etti. Şimşek ile Maliye Bakanlığı görevi yürüttüğü dönemde birlikte çalışma fırsatı bulduklarını ifade eden Tatar, zor dönemlerden geçtiklerini ve zoru başardıklarını kaydetti. Şimşek'in şimdi de zor bir dönemde önemli bir görev yürüttüğünü, ekonomiye yön verdiğini belirten Tatar, yılların birikimi ile ekonomi ve maliyeye yaptığı katkılardan gurur duyduklarını söyledi. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun küresel vizyonu ile yakın bir gelecekte Türkiye çok daha güçlü bir konuma geleceğine gelecektir" diyen Tatar, Türkiye'nin yeni yüzyılda KKTC'ye de etkisinin olacağını belirtti. Tatar, "Yaşadığımız büyük sıkıntılar var. Bunu biz zaman zaman söyleriz, zaman zaman içimize atarız ama yolumuza devam ederiz. Kıbrıs Türk halkı mücahit bir halktır. Her türlü saldırıya maruz kaldık ama anavatan Türkiye her zaman yanımızda oldu" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı görüşmede mal mülk konusundaki sıkıntıları anlattığını dile getiren Tatar, Kıbrıs'ta barışın, huzurun devamı için BM'nin bu konuda ağırlığını koymasını ve terör olan bu girişimleri durdurmasını istediğini kaydetti. Türkiye ile de bu süreci birlikte yürüteceklerini belirten Tatar, Şimşek'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Şimşek: "Hep birlikte çok daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz"

Bir kez daha söz alan Şimşek, "2009-2012 döneminde atılan kararlı adımlar, güçlü adımlar buranın mali yapısını güçlendirmekle kalmamış, aynı zamanda dış oklara karşı dayanıklılığı muazzam şekilde güçlendirmiş. Cumhurbaşkanı reformcu bir kişiliğe sahip. O dönemi de çok iyi hatırlıyorum, çünkü kolay değil. Geleceğe yatırım yapmak, geleceği inşa etmek her zaman en zor, siyaseten en zor kararlardır. O günleri çok iyi hatırlıyorum ve sayenizde bugün çok daha güçlü mali bir bünye söz konusu" dedi.

Şimşek, Türkiye olarak her zaman KKTC'nin yanında olduklarını ifade ederek, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın da son gelişinde ifade ettiği gibi içeride çok fazla tartışma yaşanır ama tartışma yaşanmayan tek konu KKTC'nin geleceği ve burayla olan birçok anlamda dayanışma, güçlü birlikteliktir. KKTC siyasi mülahazaların dışında ve üstündedir. Hep birlikte çok daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Maliye, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Şimşek'i kabul etti - Son Dakika

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