KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Varlığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği içinde çok önemlidir" - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Varlığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği içinde çok önemlidir"

26.07.2022 20:28
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Varlığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği içinde çok önemlidir"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs, Doğu Akdeniz'in en önemli adasıdır ve oradaki varlığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği içinde çok önemlidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Kıbrıs, Doğu Akdeniz'in en önemli adasıdır ve oradaki varlığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği içinde çok önemlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Mersin'in Erdemli ilçesinde kendi adını taşıyan parkı gezdi, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın Çeşmeli Mahallesi'ndeki evine gelen Tatar, burada şehidin eşi Neslihan Sevgi Nişan başta olmak üzere şehidin ailesine taziyelerini iletti. Tatar ardından da ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı Yaylası'da 2021 yılında temelini attığı, Erdemli Belediyesi tarafından yapılan ve kendi adını taşıyan parkı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte gezdi.

Burada basın mensuplarına bilgi veren Tatar, "Bugün bu parkımızın açılışı için buradayım ancak, bildiğiniz gibi bir şehidimiz vardır. Şehidimizin ailesini ziyaret ettik. Taziyelerde bulunduk, acılarını paylaştık. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, hem ailesine, hem milletimize" dedi. Parka gelmeden önce Abdülhamid Han sondaj gemisini ziyaret ettiğini ifade eden Tatar, "Türkiye'nin 4. sondaj gemisi. Orada söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları ve faaliyetleri milletimiz için ne kadar önemli olduğu, Mavi Hattı'nda Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iş birliği içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hakkımızı hukukumuzu ve değişen konjonktür, deniz yetki alanlarındaki etkinliğimizi ve varlığımızı sürdürmek için bu çalışmaların çok önemli olduğunu bir kez daha paylaştım" diye konuştu.

"Kıbrıs, Doğu Akdeniz'in en önemli adasıdır"

Hak ve hukukun korunmasının Kıbrıs'a da sahip çıkmak anlamına geldiğini dile getiren Tatar, "Çünkü Kıbrıs, Doğu Akdeniz'in en önemli adasıdır ve oradaki varlığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği içinde çok önemlidir. Dolayısıyla gönül birliği içerisinde el birliği ile geçmişten gelen akrabalık bağları ve milletçe birlikte olabilmenin bize verdiği o imanla bütün bu çalışmaları sürdürürken benim adıma bu parkın Erdemli'de açılması da benim için bir gurur meselesidir. Şahsıma ve Kıbrıs Türk halkına gösterilen bu güzelliğin, bu yakınlığın elbette bizleri mutlu ettiğini paylaşmak istiyorum" dedi.

Tatar, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye meclis üyeleri ve bölge halkına teşekkür etti. - MERSİN

YORUMLAR
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Tatar'dan Akdeniz'e açılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisine büyük övgü Tatar'dan Akdeniz'e açılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisine büyük övgü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de
Kaynak: İHA

Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Varlığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği içinde çok önemlidir' - Son Dakika

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