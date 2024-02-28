KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Dünya 'beşlere' kalmayacaktır. Bunları Dağlık Karabağ'da, Bosna Hersek'te, Kırım'da ve Kıbrıs'ta yaşadık." dedi.
Töre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dünden Bugüne Kıbrıs Türklerinin Haklı Mücadelesi" konulu konferansa katıldı.
Burada konuşan Töre, 1963'ten 1974'e kadar çok fazla şehit ve kayıp verdiklerini, 103 köyün ise göç ettiğini, yaşayanların aç susuz ve yetim kaldığını söyledi.
Töre, 20 Temmuz şafak vakti kahraman Türk ordusunun hem havadan hem de denizden Kıbrıs'a çıkarma yaptığını anımsattı.
Türk ordusunun adaya çıktıktan sonra ikinci gün, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin toplanarak ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Töre, Rumlarla bir türlü anlaşılamadığı için "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Türk ordusunun ikinci barış harekatı başlattığına dikkati çekti.
BM'nin şimdi de Gazze için toplanmadığını, bölgeye gıda yardımı bile yapılamadığını vurgulayan Töre, şöyle konuştu:
"1. ve 2. Barış Harekatlarında hemen ateşkes çağrısı yapıldı ve Türkiye bunu kabul etti. Gazze'de 130 gün geçti. BM, ateşkes çağrısı yapamadığı gibi gıda yardımını bile çok görüyorlar, sağlık yardımı yapılamıyor. Bir yandan bombalar yağıyor, bir yanda açlıktan, sağlık sıkıntısından insanlar ölüyor Gazze'de. Bu dünyada emperyalistlere ve sömürgecilere aldanmayacağız. Biz kimseyi aldatmıyoruz ama kimse de bizi aldatmasın. Elbette 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ama egemenlikten, bağımsızlıktan, istiklalden ve vatan sevgisinden taviz vermeyeceğiz."
Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatarak, Gazze olayının ardından bütün mazlum milletlerin bu sözü anladığını aktardı.
Bunun liderliğini Erdoğan'ın yaptığını vurgulayan Töre, "Dünya 'beşlere' kalmayacaktır. Bunları Dağlık Karabağ'da, Bosna Hersek'te, Kırım'da ve Kıbrıs'ta yaşadık. Önce Osmanlı Devletinin askerleri, daha sonra mücahitler ve 1974'te Mehmetçikler Kıbrıs adasına geldiler, savaştılar ve can verdiler. O aziz şehitlerin hediyesidir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve toprakları. Onun için çiğnetmeyiz şehit ve gazilerin emanetlerini. Milletimize, gençliğe borcumuzdur." diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise Kıbrıs'ın haklı mücadelesiyle büyük emeklerle bugünkü noktaya ulaştığını kaydetti.
Konuşmaların ardından Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Rektör Karahocagil, Töre'ye "Üstün Hizmet Ödülü" takdim etti.
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