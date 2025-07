KKTC\'de Fiber Optik Dönüşüm Başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2014 yılında 1,5 milyon olan fiber abone sayısı bugün 8,3 milyonu aşmıştır. Fiber kablo uzunluğumuz ise 617 bin kilometrenin üzerine çıkmıştır. 2028 hedefimiz, bu altyapıyı 1 milyon kilometreye ulaştırmaktır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) fiber optik dönüşüm sürecini başlatacak "Fiber Optik Mutabakat Zaptı"nın imza töreni Lefkoşa'da yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ve KKTC arasındaki yapıcı iş birliğinin yeni bir adımı olan Fiber Optik Mutabakat Zaptı'nın imzalanması vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün burada, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü dayanışmanın bir başka nişanesine daha hep birlikte tanıklık ediyoruz. İmzalanacak Fiber Optik Mutabakat Zaptı, teknik bir altyapı hamlesinin ötesinde; iki devletin dijital çağda daha sıkı bir iş birliğiyle geleceği birlikte kurma iradesini yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Günümüzde egemenliğin yalnızca kara, hava ve deniz sınırlarıyla tanımlanmadığını kaydeden Yılmaz, "Veri güvenliğiyle, teknolojik yetkinlikle ve bilgiye erişim kapasitesiyle de şekilleniyor. Özellikle veri güvenliği açısından milli dijital altyapılar, egemenliğin ve ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Fiber optik altyapı, verilerin ışık sinyalleri aracılığıyla iletildiği, yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli internet bağlantısı sağlayan modern bir iletişim teknolojisidir. Türkiye'nin dijital altyapı alanındaki tecrübesi ve kurumsal birikimiyle KKTC'de hayata geçirilecek fiber dönüşüm, hanelere ve iş yerlerine yüksek hızlı, kesintisiz ve güvenli internet erişimi sağlayacaktır. Bugün burada başlatacağımız süreç, sadece bir teknoloji yatırımı değil; aynı zamanda KKTC'nin dijitalleşme sürecine, eğitimden ekonomiye birçok alanda somut katkı sunan stratejik bir hamlenin başlangıcı olacaktır. Daha güçlü altyapı, daha bağlantılı bir toplum ve daha rekabetçi bir gelecek demektir" dedi.

Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fiber dönüşüm, uzun ömürlü yapısı, düşük bakım maliyetleri ve çevreye duyarlı özellikleri sayesinde yalnız bugünü değil geleceği de inşa eden niteliktedir. Fiber optik şebekeler, bakır altyapılara kıyasla tüketiciye daha yüksek hızlı ve daha kaliteli hizmet sunma imkanı sağlarken dijitalleşmenin olumsuz çevresel etkilerini de azaltmaktadır. Fiber optik şebekeler, daha az enerji sarfiyatı, sera gazı emisyonunun azaltılması, üretimde daha az malzeme kullanımının yanı sıra fiber optik kabloların ham maddesinin yaygın ve elde edilmesinin daha kolay olması gibi birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Ayrıca fiber optik altyapıların bakım ve onarım ihtiyacının daha az olması ve kullanım ömrünün daha uzun olması sebebiyle sürdürülebilirliğe katkıları da büyüktür. Türkiye, bu alanda son yıllarda önemli bir hamle gerçekleştirmiştir. 2014 yılında 1,5 milyon olan fiber abone sayısı bugün 8,3 milyonu aşmıştır. Fiber kablo uzunluğumuz ise 617 bin kilometrenin üzerine çıkmıştır. 2028 hedefimiz, bu altyapıyı 1 milyon kilometreye ulaştırmaktır. Her alanda olduğu gibi internet altyapısındaki bu tecrübemizi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşacağız. Fiber optik altyapı, dijital kamu hizmetlerinden eğitime, sağlıktan güvenliğe kadar hayatın her alanında kesintisiz, hızlı ve güvenilir bağlantının temelini oluşturacaktır. E-Devlet işlemleri, uzaktan eğitim, yapay zeka destekli sağlık hizmetleri ve akıllı şehir uygulamaları gibi pek çok sistemin sürdürülebilirliği, güçlü bir dijital omurgaya bağlıdır. Bu altyapı, fırsat eşitliği, hizmet erişilebilirliği ve vatandaş memnuniyeti açısından stratejik öneme sahiptir. Ekonomik açıdan baktığımızda ise turizm, e-ticaret ve FinTek gibi sektörler, rekabet gücünü artırmak ve küresel pazarlara açılmak için fiber altyapıya doğrudan ihtiyaç duymaktadır. Kısacası, fiber optik yatırımlar hem kamusal yaşamın kalitesini yükseltecek hem de KKTC'nin dijital ve ekonomik dönüşümünü hızlandıracaktır."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Üstel'in özellikle üzerinde durduğu bu işbirliği ile KKTC genelinde fiber altyapının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, "Öncelikli alanlardan başlayarak tüm yerleşimlerin bu sisteme entegre edilmesi, hanelere ve işletmelere yüksek hızlı ve güvenli hizmet sunumunu sağlayacaktır. Kurulacak altyapı, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye Varlık Fonu portföyündeki kuruluşlar eliyle hayata geçirilecektir" dedi.

"Her zaman ifade ediyoruz Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı demektir" diyen Yılmaz, "Bu vizyonla KKTC'yi daha güçlü ve etkin bir konuma taşıyacak bir süreci başlatıyoruz. Özellikle gençlerimizin yazılım, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda gelişimini desteklerken; altyapının yanı sıra mesleki eğitim ve girişimcilik faaliyetleriyle bu süreci pekiştireceğiz. Ambargoları dijital dönüşümle aşacak, KKTC'yi dünyaya son teknolojiler ile açacak bu altyapı iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs Türkü'nün müreffeh yarınları için çalışan, her bir vatandaşının talebine en yakından kulak veren Cumhurbaşkanı Sayın Tatar başta olmak üzere Başbakan Sayın Üstel ve ilgili bakanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin bir ifadesi var; ben bu toprakların Ersin Tatarıyım diyor, bu topraklar için ortak akıl, ortak vizyon, ortak gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için her şey Kıbrıs Türkü için diyoruz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA