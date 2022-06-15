KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti - Son Dakika
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KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti

15.06.2022 20:57
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatta ikinci safha olan deniz kısmı da tamamlandı. Bu safhada senaryo gereği Doğu Akdeniz'de mahsur kalan insanlar kurtarıldı.

Tatbikatın ikinci safhası, Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasuları dışında ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde icra edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhasını yerinde "TCSG Yaşam" korvetinden takip etti. Tatbikatın deniz safhasında, senaryo gereğince içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile ticari geminin çarpışması sonucu gemiler tarafından yardım çağrısı yapılması üzerine olay yerine intikal eden arama kurtarma ekiplerinin, göçmenleri kurtarma faaliyetleri canlandırıldı. Ayrıca dünyada sayılı kuvvetler tarafından gerçekleştirilebilen 5 bin feetten paraşütle arama kurtarma timinin atladığı anlar da nefes kesti.

"BİZ BU BÖLGEDE ELBETTE Kİ BARIŞIN SÜRMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında icra edilen tatbikatın, bu denizlere ne kadar hakim olunduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Benim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak mesajım; Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde, bu bölgede, açık denizlerde ve Mavi Vatan'daki hakimiyetimizi elimizdeki son teknoloji ekipmanlar ile buralarda nelerin yapılabileceğini bütün dünyaya göstermiş oluyoruz. Biz bu bölgede elbette ki barışın sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bölgede, Mavi Vatan'da, hidrokarbon arayışları olsun, çeşitli farklı kendi egemenlik alanımızda yapılan çalışmaların bizler için ne kadar değerli ve önemli olduğunu hep birlikte gördük. Ama önemli olan şu, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti'nin işbirliği içerisinde olunduğunda buralarda birlikte nelerin başarılabileceğini hep birlikte izledik. Siz değerli basın mensuplarına da tatbikata katıldığınız ve yerinde izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"20 TEMMUZ MUTLU BARIŞ HAREKATI EĞER GERÇEKLEŞMEMİŞ OLSAYDI, BUGÜN KIBRIS ADASI DA BİR GİRİT ADASI OLACAKTI

Tatbikatın deniz safhasından sonra açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz gördüğünüz gibi bizim vatanımızdır. Hem ana vatan Türkiye'nin bu bölgede en uzun kıyı şeridine sahip olması hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz sınırlarının bize sağlamış olduğu büyük bir avantaj söz konusudur. Biz bu bölgede en büyük gücüz. Ana vatan Türkiye ile birlikte büyük bir güce sahibiz. Dolayısıyla denizlerin ötesinden, okyanusların ötesinden Doğu Akdeniz'e gelip de bir takım çıkarlar peşinde olanlar, önce Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dikkate almak mecburiyetindedirler. Elbette açık denizlere gelebilirler. Başka unsurlar da başka ülkeler de gelebilir. Ama bu bölgenin gerçek sahibi ve hak sahibi Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı eğer gerçekleşmemiş olsaydı, bugün Kıbrıs Adası da bir Girit Adası olacaktı. 12 adalardan sonra 13'üncü ada olacaktı. Ama iyi ki 20 Temmuz şafak vakti kahraman Türk ordusu Kıbrıs'a geldi. Bu noktaya gelene kadar biz 96 yıl ana vatan Türkiye ve Türk ordusunu bekledik."

TÜRKİYE VE KKTC'DEN YOĞUN KATILIM

Bu safhada Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığına ait; 2 adet korvet, 4 adet bot, 1 adet arama kurtarma uçağı ve 3 adet helikopter, Jandarma Genel Komutanlığına ait; 1 adet helikopter ve 1 arama kurtarma timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait; 1 fırkateyn ve 1 adet insansız hava aracı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait; 1 adet CN-235 arama kurtarma uçağı, 1 adet AS-532 arama kurtarma helikopteri ve 1 arama kurtarma timi görev aldı. Öte yandan bu safhada KKTC tarafından; 3 adet sahil güvenlik botu, 2 adet helikopter ve bir adet yangın söndürme gemisi ve çok sayıda personel görev aldı.

KARA SAFHASI DÜN TAMAMLANDI

Öte yandan, Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun, GKK Boğaz Karargahı'nda basına bilgi vermesiyle dün başlamıştı. Brifingin ardından 101 Evler'deki tatbikat alanına geçilerek tatbikatın kara safhası icra edilmişti. Tatbikat, 17 Haziran'da sona erecek.

(Utku Şimşek - Cem Geçim/İHA)

KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti
KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC'de icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Tatbikatı'nda deniz safhası nefes kesti - Son Dakika

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