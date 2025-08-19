KKTC\'de "Milli Sporcular Onur Gecesi" düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC'de ülkenin başarılı sporcularını onurlandırmak için Milli Sporcular Onur Gecesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, "Ayrılmaz bir parçamız olan KKTC'li sporcular, şimdilik bizim milli takımlarımızda görev alıyorlar. Bu bizleri gururlandırıyor. Biz inanıyoruz ki, gelecekte KKTC bayrağı altında, onun bayrağı da göndere çektirecekler" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, 42 sporcumuz Türkiye'nin milli takımlarında KKTC'yi gururla temsil ediyor" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, ülkenin başarılı sporcularını onurlandırmak için "Milli Sporcular Onur Gecesi"ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte sporculara plaket takdim edilirken, gençlerin spora yönlendirilmesi ve başarılarının kutlanması hedeflendi. Lefkoşa Büyükelçiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC Koordinatörlüğü ve Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen geceye; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, spor federasyonu başkanları, sporcular ve aileleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar'dan sporculara övgü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede yetişen sporcuların dünya çapında KKTC'yi temsil ettiğini vurguladı. Tatar, "42 sporcumuz Türkiye'nin milli takımlarında KKTC'yi gururla temsil ediyor" dedi. Lefkoşa Jimnastik Salonu'nun açılışında çocukların ve gençlerin gösterilerini değerlendiren Tatar, sporcuların azim ve kararlılığına dikkat çekti. "Gelecek sizlerindir, gelecek gençlerindir, gelecek sporcularındır" ifadelerini kullanarak sporcuların

izolasyon ve ambargolara rağmen Kıbrıs Türk halkının mücadelesini onurlu bir şekilde temsil ettiklerini belirtti.

Üstel: "Bizi hiçbir zaman ambargo durduramaz"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gençleri yeni spor tesisleriyle buluşturduklarını açıkladı. Üstel, spor ambargolarına rağmen Anavatan Türkiye ile birlikte engelleri aştıklarını ifade ederek, Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğe kavuştuğunu söyledi. Gençlerin Avrupa'da KKTC bayrağıyla yarıştığını ve bazı sporcuların Türkiye bayrağı altında ülkelerini temsil ettiğini aktaran Üstel, "Bizi hiçbir zaman ambargo durduramaz" dedi. Başbakan, hükümet olarak gençler için hiçbir fedakarlıktan kaçmadıklarını ve beş spor tesisini ülkeye kazandırdıklarını belirtti.

Bakan Bak: "Spor birleştirici ve örnek olmalı "

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sporun coşkusu, birlik, beraberliğe ve kardeşliğe katkısının çok önemli olduğunu kaydetti. KKTC'nin çeşitli bölgelerinde spor tesislerinin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Bak, KKTC'de sporun tabana yayılması ve sporun gençler arasında birleştirici gücünü kullanmanın çok önemli bir süreç olduğunu ifade etti. Milli takımlarda yer alan sporcuların kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Bak, KKTC'de çeşitli spor tesisi yatırımlarının artarak devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi. Eski bir sporcu. Gençlere ve spora çok büyük değer veriyor. Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri inşaatı devam ediyor. Stadyumlar, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok tesis yapıldı, yapılmaya da devam ediyor" dedi.

Spor tesislerinin açılışının yapıldığını ve bunların devamının geleceğini kaydeden Bakan Bak, "Ayrılmaz bir parçamız olan KKTC'li sporcular, şimdilik bizim milli takımlarımızda görev alıyorlar. Bu bizleri gururlandırıyor. Biz inanıyoruz ki, gelecekte KKTC bayrağı altında, onun bayrağı da göndere çektirecekler. Bu da bizler için çok önemli bir süreç" ifadelerini kullandı. Bakan Bak, başarılı sporcuların topluma mal olmaları ve örnek rol model olmalarının önemine vurgu yaptı.

Sporun kitleleri hareketlendiren, heyecanlandıran, birleştiren ve başarısıyla bütün kitleleri mutlu eden bir alan olduğunu kaydeden Bak, "Özellikle bir sporcunun uluslararası alanda bir madalya kazanması, bayrağını gönderi çektirmesi ve marşını söyletmesi ülkenin tanıtımı açısından çok önemli. Bakıyorsunuz milyonlarca insan sizi izliyor. Dolayısıyla milli sporculuk çok önemli ve gurur veren bir şeydir. Bizim özellikle milli sporcularla ilgili projelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından milli sporculara plaketleri takdim edildi. - LEFKOŞA