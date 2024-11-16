KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya'da Kutlandı

KKTC\'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya\'da Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da düzenlenen resepsiyona çeşitli protokol üyeleri katıldı. Yapılan konuşmalarda Kıbrıs davasının önemine vurgu yapıldı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için umut dolu mesajlar verildi. Resepsiyonun ardından müzik dinletisi yapıldı ve pasta kesildi.

16.11.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da resepsiyon düzenlendi.

Türkan Şoray Kültür Merkezinde Konsolos Aslı Erkmen ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Isparta Valisi Abdullah Erin, Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Hudut Kapıları Mülki İdare Amiri Dr. Suat Seyitoğlu, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay Sabrı Akın, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, kurum müdürleri, STK temsilcileri, muharip gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Vali Şahin resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs davasının sadece Kıbrıs Türklerinin davası değil, büyük Türk milletinin davası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın Türk Kıbrıs davasının gerçek yılmaz savunucusu olduğuna vurgu yapan Vali Şahin, "Onlar öyle büyük insanlardı ki imkansızı başararak direndiler ve mutlak yıkımdan ve mutlak soykırımdan Türk askeri gelene kadar Kıbrıs Türkünü korudular. Onların kanları üzerinde, onların direnişi üzerinde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükselmiştir. Türk devlet geleneğinin en son halkalarından, en şanlı halkalarından biri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kırk bir yıldır yaşıyor. Bundan sonra daha nice yıllar yaşayacak. Kırk bir kere maşallah" dedi.

Başkonsolos Aslı Erkmen ise, Kıbrıs Türküne huzur barış, güvenlik ve özgürlük ortamı içinde yaşama imkanı veren barış harekatının gerçekleşmesinde emeği olan herkesi şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

Kıbrıs Türkünü haklı davasında asla yalnız bırakmayan, dün olduğu gibi bugün de her alanda sağladığı destekle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında, bugünlere ulaşmasında emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hükümetlerine teşekkür eden Erkmen, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kırk birinci yıl dönümü, Kıbrıs Türkünün olduğu kadar kederde, tasada, kıvançta ayrılmaz bir parçası olmakla gurur duyduğumuz 85 milyon kardeşimizin ve büyük Türk ulusunun da iftihar günüdür." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Bölüğü müzik dinletisi gerçekleştirdi ve protokol üyeleri birlikte resepsiyon pastası kesti.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Politika, antalya, Kıbrıs, Kıbrıs, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Türkiye-Galler maçının ilk 11’leri belli oldu Türkiye-Galler maçının ilk 11'leri belli oldu
18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
15:47 Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu’nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
23:18 Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:56 Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü
07:48 Ukrayna’da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
05:30 Ali Koç’un “Yönetim istifa“ tezahüratına verdiği tepkiye bakın Ali Koç'un "Yönetim istifa" tezahüratına verdiği tepkiye bakın
03:41 Wanda Nara ile davalık olan Icardi’den olay hareket Wanda Nara ile davalık olan Icardi'den olay hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 19:05:03. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.