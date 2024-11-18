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Politika

KKTC'nin Bağımsızlığına Destek

KKTC\'nin Bağımsızlığına Destek

Prof. Dr. Aysun Bay, KKTC'nin uluslararası tanınması için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

18.11.2024 17:16
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Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. Kurtuluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katıldı. Prof. Dr. Bay, resepsiyon sırasında yaptığı açıklamada, KKTC'nin uluslararası alanda devlet olarak tanınması için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanvekili Celal Adan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve üst düzey yetkililer katıldı.

Resepsiyonun ardından Prof. Dr. Aysun Bay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi.

"KKTC'nin bağımsızlığı için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Prof. Dr. Aysun Bay, görüşmelerinde, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu olarak KKTC'nin bağımsızlığının kabul edilmesi için uluslararası alanda yaptıkları çalışmalara değindi. Bay, "KKTC'nin uluslararası toplum tarafından devlet olarak tanınması ve bağımsızlığının kabul edilmesi için yürüttüğümüz tüm diplomatik çalışmalarımıza büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Prof. Dr. Bay ayrıca, federasyon olarak KKTC'nin uluslararası sağlık turizmi alanındaki potansiyelini de desteklediklerini belirtti.

Sağlık turizmi alanında işbirliği görüşmeleri

Prof. Dr. Aysun Bay, resepsiyon sırasında, Türkiye ile KKTC arasında sağlık turizmi alanında daha yakın işbirliği yapmak amacıyla görüşmelerde bulundu. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki sağlık turizmi ilişkilerinin geliştirilmesi için bir dizi proje üzerinde de duruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşme gerçekleştirildi

Prof. Dr. Bay, resepsiyon kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de bir araya gelerek, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu'nun Türkiye ile KKTC arasında yürüttüğü sağlık turizmi çalışmalarını aktardı. Görüşmede, iki ülke arasındaki sağlık turizmi alanındaki işbirliğinin nasıl güçlendirilebileceği ele alındı.

KKTC Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar ile görüşme

Prof. Dr. Aysun Bay, ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ile de görüşerek, federasyonun yürüttüğü sağlık turizmi projeleri hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Aysun Bay ve heyeti, temaslarını tamamladıktan sonra Ankara'ya dönerek, KKTC ile sağlık turizmi alanındaki işbirliğini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Diplomasi, Politika, Sağlık, Ankara, Son Dakika

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