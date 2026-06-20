Koçali Barajı Projesi\'nde Çalışmalar Yeniden Başladı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, deprem sonrası revize edilen Adıyaman'daki Koçali Barajı Projesi'nde çalışmaların yeniden başladığını ve barajın 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

6 Şubat 2023 depremleri ve sonrasında meydana gelen jeolojik değişiklikten dolayı çalışmaların durduğu Adıyaman'daki Koçali Barajı'nda çalışmalar yeniden başladı. Barajın 2028 yılında bitirilmesi hedefleniyor. 2014 yılında gerçekleşen temel atma töreninin ardından iletim kanalları olan tünellerin açıldığı Koçali Barajı, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından zeminde yaşanan jeolojik değişimler nedeniyle çalışmalar durdu. Yurt içi ve yurt dışından gelen bilim insanlarının yaptığı çalışmaların ışığında revize edilen Koçali Barajı planlanan yerinde yeniden başladı. 2026 yılında 750 milyon bütçe ayrılan baraj, sulama, içme suyu ve enerji üretiminde kullanılacak.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve beraberindeki Vali Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri, ilgili kurum müdürleri ile baraj şantiyesinde başlayan çalışmaları yerinde gördü. DSİ yetkililerinden bilgi alan Bakan Yardımcısı Gizligider, teknik toplantıya katıldı.

Bakan Yardımcısı Gizligider, çalışmalar ve son durum hakkında bilgi verdi

Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Son 23 yılda AK Parti iktidarlarımızda Adıyaman'a su, sulama, taşkın koruma, içme suyu ve enerji alanlarında toplam 57 milyar TL'lik bir yatırım yapıldı ve 104 tesis hizmete alındı. Öncelikle bunun bilinmesini istiyoruz. ve Cumhuriyet tarihi boyunca Adıyaman'ımıza yapılan yatırımların, yapılan tesislerin yüzde 72'si son 23 yılda hayata geçirilen hizmetler oldu. Bu yatırımlar sayesinde Adıyaman'a ek olarak 530 milyon metreküpten fazla su depolama kapasitesi kazandırıldı. Yaklaşık 200 bin dekar arazi sulamaya açıldı. 1 milyon dekar arazinin toplulaştırma tescili yapıldı. ve 42 milyon metreküp içme suyu ile şehirlerimizin, ilçelerimizin su güvenliği güçlendirilmiş oldu. Amacımız Adıyaman'ın her damla suyunun değerlendirmek, üreticimizin gelirini arttırmak, vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını güvence altına almak ve şehrimizi taşkın risklerine karşı daha güçlü hale getirmektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İbrahim Yumaklı Bakanımızın vizyonuyla Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz. Adıyaman'ın genel görünümünün ardından, burada bulunma sebebimiz olan Koçali Barajı'na ilişkin de birkaç ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Adıyaman'ımızın ve Kahta'mızın geleceği açısından son derece bir proje, son derece önemli bir proje olan Koçali'yi konuşuyoruz. Koçali Barajı ve sulama projeleri sahasındayız. Öncelikle şunu ifade edelim; biz bu projeyi sadece bir baraj yatırımı olarak görmüyoruz. Çünkü bu haksızlık olacaktır bu projeye. Bu proje barajı, sulaması, içme suyu tesisleri, iletim hatları ve enerji yapılarıyla birlikte bölgenin en büyük kalkınma projelerinden biri olarak görülmelidir bize göre. Tamamlanmasını hayal edelim, şimdi tamamlandığında neyle karşılaşacağız, neyi Adıyaman'ımıza, iktidarımız, devletimiz, hükümetimiz hediye etmiş olacak, onu anlatmak istiyorum. Yaklaşık 297 milyon metreküp su depolayacak bu baraj. Yine 187 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak. Yine Adıyaman'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacına çok önemli katkılar sağlayacak ve elbette hepimiz için hepimiz için önemli, hem bölge için hem Türkiye için önemli olan enerji üretimine de çok büyük katkıları olacak. Bugün toplam yatırım büyüklüğü 22.4 milyar TL'ye ulaşan Koçali projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 8 milyarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Bilindiği üzere Koçali Barajı yapım sürecinde bazı sorunlarla karşılaştı. Özellikle deprem, deprem öncesi ve depremin ardından karşılaşılan bazı teknik sorunlar oldu. Buna dünyada bilim literatürüne de 'Koçali Karmaşığı' olarak ifade edilen bir zemin sorunuydu bu sorun. Ancak biz bu sorunu bugün itibarıyla aştık. Gerek uluslararası gerekse ülkemizin son derece kıymetli bilim adamlarıyla önemli bir çalışma yapıldı ve şu anda bulunduğumuz yerde, aynı şekliyle, kararlaştırılan şekliyle bu barajın yapımına karar verildi. Yani şunu demek istiyorum, yeniden ele alınmanın ardından kararın doğruluğu ve depremin etkilerinin yeniden mülahaza edilerek, yeniden değerlendirilerek kararın neticelendirilmesi söz konusu. Bunu ifade etmek istiyoruz. Kaldığımız yerden son derece hızlı bir şekilde inşallah devam edeceğiz. Bu detaylı mühendislik çalışmaları, jeoteknik incelemeler, proje revizyonları neticesinde söz konusu zemin problemleri çözüme kavuşturuldu. Deprem sonrası gerekli revizyonlar tamamlandı ve Koçali Barajı'nın, tekrar ediyorum, aynı yerinde, aynı tiple inşa edilmesi yönünde karar alınmıştır. Çalışmalar yeniden hız kazandı ve yoğun bir şekilde bu hızımızı arttırarak inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elbette bugün itibarıyla baraj sahasında ulaşım yolları, derivasyon tüneli, bulam tüneli ve birçok önemli altyapı imalatı da tamamlandı. Koçali Projesi'nin önemli bileşenlerinden biri olan sulama yaklaşım kanalı ve tüneli işinde fiziki gerçekleşme şu anda yüzde 90'ların üzerinde. Yani bitirdik dediğim safhadayız. İnşallah böylece kritik altyapının büyük bir kısmı tamamlanmış oluyor. Yine projenin en önemli unsurlarından biri olan Koçali Ana İletim Hattı ve sulaması kapsamında yaklaşık 187 bin dekarlık alanı sulayacak sistemin omurgasını oluşturan tünel ve iletim hattı çalışmalarında da önemli ilerlemeler sağladık. İnşallah imalatları kararlılıkla bitirmeyi düşünüyoruz. Adıyaman'ın gelecekteki içme suyu ihtiyacını karşılayacak içme suyu tesislerinin proje çalışmalarını da tamamlamış durumdayız. Ayrıca enerji üretimine yönelik HES yapıları da proje kapsamında planlanan önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Bizim için önemli olan husus, bu büyük yatırımı güvenli, sağlam ve uzun yıllar boyunca vatandaşlarımıza hizmet edecek şekilde tamamlamaktır. Deprem gerçeğini dikkate alarak yapılan her çalışma aslında projenin geleceğini daha güçlü ve daha güvenli hale getirmektedir. Herkes müsterih olsun, Koçali Barajı devletimizin güvencesi altındadır, teminatı altındadır ve hedefindedir, takibindedir ve inşallah teknik bir aksama olmadığı müddetçe planlanan sürede de tamamlanacaktır. Burada Koçali tamamlandığında sadece Kahta'nın değil, Adıyaman'ın tamamının tarımına, ekonomisine, su güvenliğine ve kalkınmasına yön veren stratejik bir eser olacağını tekrar etmek istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN