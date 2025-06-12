Koçyiğit'ten Terörsüz Türkiye Çağrısı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Komisyon derhal kurulmalı, tatil demeden yaz boyunca da çalışmalı. Yeni dönemde de acil, ivedi olan bütün yasal hazırlıkları yaparak bir an önce bu sürecin ilerlemesi için sorumluluk almalı." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diledi.

Halka hizmet etmeyi ilke edinen Zeyrek'in vatandaşlar tarafından sevildiğini belirten Koçyiğit, CHP'nin acısını paylaştıklarını ifade etti.

Bazı belediyelere yönelik soruşturmaları eleştiren Koçyiğit, soruşturmalar kapsamında tutuklanan belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu. Operasyonları kabul etmediklerini söyleyen Koçyiğit, halkın iradesinin yanında olduklarını kaydetti.

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "ara zammın" gündeme getirilmediğini söyleyerek, "Bu enflasyon koşullarında; alım gücünün düştüğü, ekonomik krizin derinleştiği ortamda mutlaka yıl ortasında ara zam yapılmalıdır. Bizim ara zam talebimiz de asgari ücret ve en düşük emekli maaşları için yoksulluk sınırının en az yarısı olan 40 bin liradır." diye konuştu.

"Dünya soykırım sürecine sessiz kalıyor"

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" adlı gemiye yönelik saldırısını hatırlatan Koçyiğit, geminin uluslararası hukuk ihlal edilerek alıkonulduğunu vurguladı.

Gazze'de yardım bekleyenlere ateş edildiğini, insani yardımların ulaşmasına izin verilmediğini anlatan Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Uluslararası kamuoyuna, evrensel değerleri savunanlara, bugün dünyaya evrensel değerler için ahkam kesenlere sormak istiyoruz; Filistin halkının haklarını, yaşam hakkını, toprak hakkını, mülkiyet hakkını ne zaman savunacaksınız? Filistin'deki soykırıma ne zaman ses çıkaracaksınız? İsrail, Hamas'ın, askeri unsurların bulunmasını gerekçe gösteriyor. Hiçbir askeri unsurun bulunması, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının, kadın, çocuk ve sivillerin katledilmesinin, yardımların ulaşmasının önünde asla engel değildir. Bunların her birisi savaş suçudur. Ama sadece savaş suçu değildir aynı zamanda bu bir soykırımdır, soykırım sürecidir. Dünya, ne yazık ki soykırım sürecine sessiz kalıyor. İsrail de bu sessizlikten güç alarak gün geçtikçe saldırılarını daha da artırıyor."

Koçyiğit, Filistin halkının mücadelesinin yanında olduklarının altını çizerek, İsrail'i 1967 sınırlarına çekilmeye ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulamaya davet etti.

"Meclis'in daha fazla bu sürece sessiz kalmasını kabul etmiyoruz"

Yeniden TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik eden Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşanan sürecin Kurtulmuş'a sorumluluklar yüklediğini ifade eden Koçyiğit, Kurtulmuş'un siyasi partilere yaptığı ziyaretleri anımsattı.

Koçyiğit, "Meclis'te kurulacak bir komisyonun, bugün toplumsal barış ve demokratikleşme konusunda çok önemli, en acil görevlerden biri olduğunu ifade etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'de halen bir komisyonun kurulamamasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Koçyiğit, Meclis tatile girmeden komisyonun kurulmasını talep etti.

Bu konuyu önemsediklerini vurgulayan Koçyiğit, kadınların, akademisyenlerin, gazetecilerin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, meslek odalarının, baroların ve tüm toplumsal kesimlerin komisyona katılımını sağlayacak mekanizmanın kurulması ve alt komisyonlarla sürecin sağlıklı yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkın iradesinin tecelli ettiği Meclisin daha fazla bu sürece sessiz kalmasını, daha fazla bu süreci görmezden gelmesini kabul etmiyoruz. Tatil gibi bir gerekçeye hiç kimsenin sığınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis tatil girecek ama bu komisyon derhal kurulmalı, tatil demeden yaz boyunca da çalışmalı. Yeni dönemde de acil, ivedi olan bütün yasal hazırlıkları yaparak bir an önce bu sürecin ilerlemesi için sorumluluk almalı."

Bir gazetecinin, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın farklı siyasi partilerin de İmralı'ya gidebileceğine yönelik açıklamalarını hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine Koçyiğit, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın farklı çevrelerle, gazetecilerle, yazarlarla, farklı siyasi partilerle bir araya gelmek istediğini söyleyerek, bunun yürüyen sürece katkı sunacağını savundu.