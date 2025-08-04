Komisyonun Adı Tartışmaları - Son Dakika
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Politika

Komisyonun Adı Tartışmaları

04.08.2025 16:06
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CHP'li Emir, 'demokrasi ve adalet' vurgusuyla yeni komisyonda ad değişikliğinin önemine dikkati çekti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yarın TBMM'de ilk toplantısını yapacak komisyonun adına ilişkin, "Bizim için demokrasi ve adalet olmazsa olmazımızdır. Demokrasi ve adalet kavramlarının bu isim içerisinde olması gerekir. Bizim önerimiz; 'Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu'dur." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu ay Anadolu'yu karış karış dolaşacaklarını ve 81 ilde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Milletvekillerinin 22 ilde vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Emir, Genel Kurul'un kapalı olduğu dönemi halkla buluşma, milletin derdini dinleme fırsatı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerini eleştiren Emir, "TÜİK'in açıklamasına göre enflasyon aylık yüzde 2,06. Yıllık enflasyon yüzde 33,52. Son derece yüksek bir enflasyon. Bu yılki enflasyon hedeflerinin yüzde 24 olduğu düşünüldüğünde enflasyon hedeflemesinde neredeyse çuvalladıkları açıkça ortaya çıkıyor." dedi.

"Bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesi" iddialarına da değinen Emir, organize bir suç çetesinin Türkiye'nin dijital altyapısına girdiğini ve e-imzaları taklit ederek belgeler düzenlediğini söyledi.

Bu durumun adını tam koymak gerektiğini ifade eden Emir, şöyle konuştu:

"Bu bir dijital sızma operasyonu değildir. Bu bir suç çetesinin sadece devletin dijital altyapısına sızması değildir. Bu, sadece e-Devlet sisteminin çetelerce çökertilmesi değildir, bunun adı güvenlik krizidir. Türkiye şu anda bir dijital güvenlik kriziyle karşı karşıyadır ve bunun boyutlarını, derinliğini, genişliğini öğrenmek istiyoruz. Bunu geçiştiremezsiniz. 'Sadece 200 kişiyle sınırlı, içlerinde akademik kadro olduğuna dönük sadece bir kişinin iftiraları, iddiaları var' diyerek bunu geçiştiremezsiniz. Bunun üstüne yatamazsınız. Öyle bilgiler var ki Hazine'ye girmişler, kamu arazilerini satışa çıkarmışlar belirli kişilere ve bu çete buradan maddi menfaat elde etmiş. Aynı şekilde birilerini, mühendis, birilerini doktor yapmışlar. Sürücü belgeleri dağıtmışlar. Peki bunu yapanlar başka şeyler yapmamışlar mı? Bunu kaç kişi yapmış? Bu suç örgütü bunu nasıl yapabilmiş? Devletin güvenlik birimlerinde, dijital güvenliğini sağlayan birimlerde bu çetenin ortakları var mı, yok mu?"

"Komisyonun kendisi var adı yok"

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yarın ilk toplantısını yapacak komisyonu hatırlatan Emir, "Komisyonun kendisi var adı yok." ifadesini kullandı.

Komisyonun nasıl çalışacağının belirlenmesinin önemine işaret eden Emir, "Gerçekten silahların bırakıldığı, terörün sonsuza dek yok edildiği, demokrasinin yeşertildiği, özgürlüklerin genişletildiği, Anayasa'nın çiğnenmediği, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulduğu bir süreci başlatacaksak bunun yeri bu komisyon olmalıdır ve bu ancak bu komisyonda konuşularak yapılabilir. Bunun için öncelikle komisyonun adından başlayarak, nasıl çalışacağı, gündemini nasıl belirleyeceği, kararlarını nasıl alacağı ve nasıl şeffaflığı sağlayacağı bizim için son derece önemlidir ve kırmızı çizgilerimizdir." diye konuştu.

Emir, komisyonun adının çok önemli olduğunu belirterek, "Bu komisyonun adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır. Çünkü demokrasi ve adalet olmaksızın Türkiye'deki kardeşliği, toplumsal barışı inşa etmemiz, kalıcı bir şekilde yerleştirmemiz olanaksızdır." dedi.

"Buna uygun bir mekanizma kurulması şarttır"

Emir, komisyonun amacının "Türkiye'de adaleti, demokrasiyi, özgürlükleri yeniden yeşertmek" olması gerektiğini dile getirdi.

"Komisyonun gündemin nasıl belirleneceği" konusuna da dikkati çeken Emir, şöyle konuştu:

"Eğer birileri kendi gündemlerini, kendi yol haritalarını, üzerine mutabık oldukları kimi metinleri Meclis komisyonuna getirip dayatacaklarsa hiç boşuna bu işe girişmesinler. Biz, bu komisyonun kendi gündemini mutlaka kendisinin belirlemesinden yanayız. Komisyon gündemini belirlemelidir. Aynen Genel Kurul çalışmalarında olduğu gibi Meclis çalışmalarında gündem belirlemek, muhalefetle iktidarın ortak yapacağı bir şeydir ve gündeme ortak olmak diye bir kavram vardır. Meclis gündemi, komisyon gündemi, yasal komisyonlar veya normal bizim bu kuracağımız komisyon mutlaka gündemini kendisi belirlemelidir. Buna uygun bir mekanizma kurulması şarttır. Başka türlü başkalarının gündemine tabi olacak, başkalarının gündemiyle sınırlı kalacak bir Cumhuriyet Halk Partisi asla olmayacaktır. "

Komisyon çalışmalarının şeffaflığının nasıl sağlanacağının da önemli bir soru olduğunu ifade eden Emir, "tam bir açıklık ve şeffaflık" talep ettiklerini söyledi.

Emir, CHP'nin de içinde yer alacağı komisyonda Anayasa tartışmasının asla olamayacağını belirterek, "Bizim o komisyondaki varlık sebeplerimizden birisi de Cumhuriyet'in temel kolonlarına kimseyi dokundurtmamak." dedi.

"Şeffaflığın olmadığı yerde olmayız"

Murat Emir, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CHP'nin komisyona isim önerisi var mı?" sorusu üzerine Emir, "Bizim için demokrasi ve adalet olmazsa olmazımızdır. Demokrasi ve adalet kavramlarının bu isim içerisinde olması gerekir. Bizim önerimiz; 'Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu'dur." yanıtını verdi.

Komisyon toplantılarının basına açık olmasıyla ilgili soru üzerine ise Emir, bu yönde bir taleplerinin olacağını söyledi.

Emir, komisyon çalışmalarının şeffaf olmasını istediklerini ve şeffaflıktan geri adım atmalarının söz konusu olmadığını belirterek, "Biz ilkesel olarak mutlaka şeffaflığı sağlarız. Şeffaflığın olmadığı yerde de olmayız." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "CHP'nin komisyonun nitelikli çoğunlukla karar alma sayısını belirlemek için önerge vereceği söyleniyor. Bu konuda bir hazırlığınız var mı?" sorusuna Emir, "Burada nitelikli çoğunluktan kasıt, toplam sayının salt çoğunluğu geçen bir sayıda olmasıdır. Anayasada dörtte üçü var, üçte iki var, beşte üçü var. Bizim tercihimiz üçte ikidir. Burada bir tartışma yok ama bunu da müzakere edeceğiz. Bizim ısrarla üzerinde duracağımız rakam üçte ikidir." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Murat Emir, Demokrasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

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