Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü lanetledi! Göndermede bulundu - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü lanetledi! Göndermede bulundu

15.07.2022 16:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz şehitlerini andı. Açıklamasının devamında göndermeler yapan Kılıçdaroğlu, "Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM"

Paylaşımında şehitlere rahmet dileyen CHP lideri, "15Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

"SADECE SONUÇLARI KONUŞMAMALIYIZ"

Kılıçdaroğlu, paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak."

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı! Şehitleri yad edip peşine manidar bir ifadeler kullandı

CHP'LİLER İBB ÖNÜNDE ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

Diğer yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası girişindeki 'Şehitler Panosu' önünde anma düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ile bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı! Şehitleri yad edip peşine manidar bir ifadeler kullandı

İMAMOĞLU: 15 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR UNUTULMAYACAK

Törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da yaşananların asla unutulmayacağını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "15 Temmuz günü, milletimizin birliğine, egemenliğine ve özgürlüğüne saldıranlar karşısında kararlılıkla cesaretle dirayetli duran aziz milletimizi dimdik ayakta buldular. Bu milleti zincire vurmaya kalkan herkes gibi onlar da kaybetmeye elbette ki mahkumdular. Çünkü bu ülkenin çocukları daha ilkokul sıralarından itibaren bilirler ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliği korumak da yine milletimizin kendi ellerindedir. 15 Temmuz 2016'da yaşananlar asla unutulmayacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı! Şehitleri yad edip peşine manidar bir ifadeler kullandı

ŞEHİTLER İÇİN DUA OKUNDU

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından şehitler için dua okundu. Törene katılanlar, İBB binasına asılan ve üzerinde 97 şehidin ismi bulunan pankartın önüne karanfil bıraktı.

YORUMLAR (1)
  • İsimsiz : Hoca tutup dua okutmak fln hiç CHP ye göre olan şeyler değil ( sonra laiklik elden gider:))ama işte seçim fln yaklasiyor ya halka şirin gözükmek gerekir... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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