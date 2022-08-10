Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

10.08.2022 14:19
Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve görkemli bir açılışa sahne olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İslam ülkelerinin liderlerine teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve görkemli bir açılışa sahne olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İslam ülkelerinin liderlerine teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisine katılan ve oyunları başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Altay, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'ya yakışır bir açılış seremonisi ile başladığını belirterek, oyunların en güzel şekilde tamamlanması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İslam ülke liderlerinin Konya'ya gelişinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Altay, Konya'nın tarihi günlerinden birini daha yaşadığını belirterek, "Unutulmaz bir açılış seremonisi yaşadık. Sporun başkentine yakışır bir ev sahipliği içerisinde müsabakaları ve organizasyonları tamamlayacağız inşallah. Açılış için şehrimizi teşrif eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal el Suud'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman'a, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'ye, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca; katılım sağlayan sayın AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcılarımıza, bakanlarımıza, İslam ülkelerinin spor bakanlarına, milletvekillerimize, federasyon başkanlarına, sporculara, basın mensuplarına ve muhteşem organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Konyalı hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum. 5. İslami Dayanışma Oyunları şehrimize, ülkemize ve tüm İslam ülkelerine hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA

YORUMLAR
500
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NA KATILAN ÜLKELERİN LİDERİYLE BULUŞTU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NA KATILAN ÜLKELERİN LİDERİYLE BULUŞTU 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
12:58 İstanbul'da korkunç dakikalar! Kadının boğazını sıkıp yumruklayan adamı çevredekiler durdurdu
12:40 1 polis yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı! Lunaparktaki tren kazasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
12:19 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke
12:22 Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Yarım milyona yakın görüntülenme aldı
12:22 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam yapılması kararlaştırıldı
12:05 Sivas'ta buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı! Naylonlara sarılan mahsul toprağa gömüldü
11:54 Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti
11:47 Belediyenin işlettiği taşocağının izinsiz çalışma yaptığını iddia eden Orman İşletme Şefi görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 14:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş