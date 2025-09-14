Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı

Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı
14.09.2025 15:33  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından "Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından "Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de bir avuç inanmış insanın yüreğindeki ateşle doğduğunu belirtti. Özgökçen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek yola çıkıldı. O gün sandık müşahitlerinden sandık görevlilerine, mahalle başkanlarından ilçe başkanlarına, il yönetiminden gençlik kollarına, kadın kollarına, ana kademeye kadar her bir teşkilat mensubumuz bu davanın temel taşları oldu. Bu dava sadece siyasi bir parti değil, aynı zamanda milletimizin iradesini adaleti ve kalkınmayı temsil eden kutlu bir harekettir. Bu hareket teşkilatımızın gayretleri, fedakarlıkları sayesinde nice badireleri, nice zorlukları aşarak bugünlere geldi. Kadın kollarımız ev ev dolaşarak gönülleri fethetti. Gençlik kollarımız geleceğimizi şekillendirdi. Ana kadememiz stratejik kararlarla yolumuzu aydınlattı. Sandık müşahitlerimiz demokrasimizin adeta bekçileri oldu. Ama kıymetli kardeşlerim özellikle mahalle başkanlarımız, sizler bu davanın kalbi, ruhu en stratejik noktada görev yapan yiğitler oldunuz" dedi.

Konya denince geçmişten günümüze Anadolu'nun parlayan yıldızı akla geldiğini söyleyen Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Tarım ve hayvancılıkla başlayan hayatına şu günlerde ticareti, sanayiyi de eklemiş Türkiye'nin en yüksek nüfuslu 6. ili ve coğrafi olarak en büyük ilinde bulunuyoruz. 2001'de başlayan AK Parti yolculuğu 2004'te AK Parti belediyeciliği ile şehrimiz tanıştı. O günden itibaren Konya çok önemli hizmetler aldı. Şöyle etrafınıza baksanız yapılan birçok eser Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Konya'mızda gerçekleşti. Bu hizmet halkasına 2014 yılında çok büyük bir değişiklikle devam ettik. Büyükşehir Yasasıyla birlikte de sadece merkezde değil, Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanında dünyanın en büyük belediye teşkilatı olarak Büyükşehir Belediyemiz hizmet üretmeye başladı. Bugün gelinen noktada Konya modeli belediyecilik anlayışı sadece Türkiye'nin takip ettiği bir belediyecilikten öte bir uluslararası belediyecilik modeli haline geldi" diye konuştu.

Programa, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve partililer katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
14:48
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
12:04
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 15:36:40. #7.11#
SON DAKİKA: Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.