Başkan Altay: "Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Altay: "Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da"

Başkan Altay: "Türkiye\'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya\'da"
11.01.2026 13:25  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve gençlik şehri olarak, 9 lira olan indirimli ulaşım ücreti ile Türkiye'nin en ucuz şehir konumunda yer alıyor. Başkan Altay, gençlerin eğitim yolculuklarına destek olmayı öncelikleri arasında görüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve gençlik şehri Konya'da 9 lira olan indirimli ulaşım ücretiyle, büyükşehir belediyeleri arasında en ucuz şehir konumunda yer alıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım ücretleriyle insanı merkeze alan "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışını bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyduklarını söyledi.

Özellikle gençlerin ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini ifade eden Başkan Altay, "Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Onların hayallerine, eğitim yolculuklarına destek olmak için, başta eğitim destekleri olmak üzere her konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ayrıca Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da. Şehrimizde öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini de 2025'in Ağustos ayından bu tarafa 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026'da da Türkiye'nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya'da sunuyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya, tam biniş ücretinde de en uygun şehirlerin başında geliyor

Tam biniş ücretinin de büyükşehirler arasında en uygun seviyede tutulduğunu dile getiren Başkan Altay, "Tüm hemşehrilerimizi yakından ilgilendiren toplu ulaşımda, hizmet kalitesinden ödün vermeden fiyatları makul seviyelerde tutmaya devam ediyoruz. 22,5 lira olarak belirlediğimiz tam biniş ücretiyle de büyükşehir belediyeleri arasında en uygun taşımayı sağlayan şehirlerden biri olmayı sürdürüyoruz. Amacımız; öğrencisinden çalışanına, emeklisinden esnafına kadar herkesin bütçesini gözeten, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi sunmak. Konya, her alanda olduğu gibi ulaşımda da örnek olmaya devam edecek" diye konuştu.

Konya'da eğitim alan öğrenciler de Konya'nın ulaşım alanında diğer şehirlerden daha ucuz olduğunu belirterek, hem otobüslerle hem de mevcut tramvaylarla şehirde istenilen her yere kolaylıkla gidilebildiğini söyledi. Öğrenci olarak Konya'da olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ve avantajlarının bulunduğunu vurgulayan öğrenciler, Konya'nın öğrenci dostu bir şehir olduğunu dile getirdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Gençlik, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Altay, Konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 13:39:23. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Altay: "Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.