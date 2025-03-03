Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra'daki Ukrayna Zirvesi'ne ilişkin açıklamasında, zirveye katılan Avrupalı liderlerin Kiev'e yönelik yardımları arttırma sözlerinin çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmediğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde Lancaster House'da dün düzenlenen Ukrayna Zirvesi'ne Dışişleri Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Romanya Geçici Cumhurbaşkanı Ilie Bolojan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Çekya Başbakanı Petr Fiala, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa gibi isimler katıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirveye ilişkin açıklamasında, zirveye katılan Avrupalı liderlerin Kiev'e yönelik yardımları arttırma sözlerinin çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmediğini söyledi. Peskov, İngiltere'nin 5 bin hava savunma füzesi satın alabilmek için yaklaşık 2 milyar dolarlık destek de dahil olmak üzere zirvenin sonuçlarının çatışmaların devam etmesine imkan sağlayacağını ifade ederek, Zelenskiy'in tutumunu değiştirmesinin ve barış arayışında olmasının kritik önemine dikkat çekti. - MOSKOVA