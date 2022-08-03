Kremlin Sözcüsü Peskov: "Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir"

03.08.2022 01:15
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, olası Tayvan ziyaretine yönelik Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaretini değerlendirerek, "Tabi ki burada Çin ile kesinlikle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu soruna karşı tavrı anlaşılır ve kesinlikle haklı. ABD bu hassasiyete saygı duymak yerine maalesef tercih yapıyor. Böyle bir yüzleşme iyiye alamet değil. Buradan sadece pişmanlık çıkar. Pelosi'nin şu an kesin olarak oraya ulaşacağını söyleyemeyiz. Ancak olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir ve bölgede gerilimin artmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yapacağı görüşmeye dair de açıklamalarda bulunan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Karadeniz limanlarından tahıl çıkışlarıyla ilgili detayları konuşacağını aktararak, "Görüşmeler, ikili işbirliği konularına, ekonomiye ve Suriye ve Ukrayna krizleri gibi bölgesel sorunların ele alınmasına atfedilecek. Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılmasıyla ilgili mekanizmanın işleyiş verimliliği konusunda saat ayarı yapmak için de iyi bir fırsat olacak" dedi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov: "Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir" - Son Dakika
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