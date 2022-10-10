Kremlin Sözcüsü Peskov: "Erdoğan ve Putin, müzakere talebini Astana'da ele alabilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde bir araya geleceğini söyleyerek, "Erdoğan ve Putin, müzakere talebini Astana'da ele alabilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşmesi planlanan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağını açıkladı. Peskov, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme gerçekleşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakereler başlaması yönünde aracı olma niyetini açıklamasının ardından liderlerin bu konuyu görüşüp görüşmeyeceği sorusuna yanıt veren Peskov, "Müzakere talebi Astana'da ele alınabilir. Ancak bununla ilgili somut bir şey yok" dedi. Peskov ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerini Antalya veya İstanbul'da sürdürme yönünde girişimlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teklifi tekrar Putin'e iletip iletmeyeceği konusunda da her şeyin mümkün olabileceğini ifade etti.

"Başkomutan sıfatıyla Putin'e bu konuda raporlar sunuluyor"

Rusya'nın, sabah saatlerinde başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok kente düzenlediği saldırılar hakkında da konuşan Peskov, tüm bunların özel askeri operasyonlar çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Operasyonlar hakkında Putin'e bilgi verildiğini aktaran Peskov, "Bugünkü saldırılara gelince Rusya Savunma Bakanlığından açıklama beklemeniz gerekiyor. Tabii ki başkomutan sıfatıyla Putin'e bu konuda raporlar sunuluyor" diye konuştu.

"Başkanın güvenliği sağlanıyor"

Bugünkü saldırıların ardından farklı ülkelerden Rusya'ya yönelik yapılan diplomatik çağrılara da değinen Peskov, " Viyana, Kiev'e saldırmama çağrısı yaptı. Kritik sivil altyapıları vurmakla suçlamadılar. Bu nedenle bu tür açıklama yapma hakları var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD'nin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ukrayna'ya nükleer bir saldırı başlatması halinde Putin'in meşru bir hedef olacağına ilişkin açıklamasına da cevap veren Peskov, "Başkanın güvenliği, mevcut tüm tehditler göz önüne alınarak sağlanıyor" şeklinde konuştu. - MOSKOVA