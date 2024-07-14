Kremlin Sözcüsü: Rusya, Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyor - Son Dakika
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Politika

Kremlin Sözcüsü: Rusya, Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Rusya her zaman siyasi rekabet sırasındaki şiddet eylemlerini kınamıştır ve bu saldırıyı da şiddetle kınıyoruz' dedi. Peskov, Trump'ın hayati tehlike altında olduğunu belirtirken, saldırının Biden yönetimiyle bir bağlantısının olmadığını düşündüklerini ifade etti.

14.07.2024 15:37
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya her zaman siyasi rekabet sırasındaki şiddet eylemlerini kınamıştır ve bu saldırıyı da şiddetle kınıyoruz" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Tramp'a düzenlenen suikast girişiminin yankıları sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Rusya her zaman siyasi rekabet sırasındaki şiddet eylemlerini kınamıştır ve bu saldırıyı da şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda ölen kişinin ailesine taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" dedi.

Trump'a yönelik saldırının Biden yönetimiyle bir bağlantısının olduğunu düşünmediklerini belirten Peskov, "Başkan adayı Trump'ı ortadan kaldırma girişiminin mevcut yönetim tarafından organize edildiğini düşünmüyoruz. Ancak mevcut yönetimin oluşturduğu siyasi atmosfer, ABD'nin bugün karşılaştığı durumu körükleyen nedendir" dedi.

"Trump'ın hayati tehlike altında olduğu aşikardı"

Donald Trump'ın tehdit altında olduğunun bilindiğini öne süren Peskov, "ABD'deki siyasi sistem, ülke içinde siyasi mücadele sırasında yaşanan şiddet örneklerini tarihte birçok kez tüm dünyaya sunmuştur. Özellikle siyasi arenadan uzaklaştırmaya yönelik sayısız itibarsızlaştırma girişimi sonrası Trump'ın hayati tehlike altında olduğu tüm dış gözlemciler için aşikardı" şeklinde konuştu.

Trump'a yönelik silahlı saldırının ABD'nin iç politikasını ilgilendirdiğini kaydeden Peskov, "Yargılamak bize düşmez. Müdahale etmek gibi en ufak bir arzumuz da yok. Bu ABD'nin kendi meselesi" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü: Rusya, Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyor - Son Dakika

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