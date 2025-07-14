Küçükoğlu; "Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Küçükoğlu; "Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez.

Küçükoğlu; "Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez.
14.07.2025 16:11  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Terörsüz Türkiye Projesi" ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Terörsüz Türkiye Projesi" ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

AK Parti İl binasında AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısında konuşan İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Bugün, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır" dedi.

"41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir"

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında ülkenin geleceğine dair son derece tarihi önemde gelişmelerin bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklandığını ifade eden Başkan Küçükoğlu, "Yaşadığımız tarihi gelişmeler AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor, bunun sonuna kadar farkında olan kadroları olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi Hitaplarında şu hususların üzerinde durmuştur; "3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde, terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün, Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşamın, kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık; İçerde demokrasi ve insan hakları konusunda "sessiz devrim" niteliğinde reformlar yaparken, dışarda çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bütün bunlarla birlikte, savunma sanayimizi geliştirdik, dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik, sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı tam kontrol altına aldık. 15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından, FETÖ'yü başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık. Dün itibariyle, 41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir" şeklinde konuştu.

"Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın"

Türkiye; uzun, acılı, sancılı, göz yaşlarıyla dolu bir sayfayı kapatmaya başladığını vurgulayan Küçükoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, " Bugün, yeni bir gündür. Bugün, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de, anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Türkiye'nin hayrına olmayan her girişimde de bizi, o girişimin tam karşısında, yine en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon; biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen, biz birlikte Türkiye'yiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz. Kürt kardeşim, meselen mi var? Arada silah olmadan, şiddet olmadan, terör olmadan, oturup konuşacağız. Alevi kardeşim, sorunun mu var? Diyalogla çözeceğiz. İnanın, soframıza bereket gelecek, geniş Türkiye hanemize huzur gelecek, o bereketle, o huzurla, her engeli aşacak, geleceğe bakacağız. Gönüller bir olunca, sınırlar ortadan kalkar. Ülke ve millet olarak, bu özgüvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz."

"Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz"

Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan, sürecin hassasiyetine uygun şekilde, işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacaklarını; silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceklerini vurgulayan Küçükoğlu, "Şehit anaları, şehit babaları! Ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki, hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun. Gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak. Gazi kardeşlerim! müsterih olun; gelinen nokta ile fedakarlığınız taçlanacak. Türkiye'yi buraya şehitlerimiz taşıdı, gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz Vatanımız inşallah ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız inşallah ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan, ay yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak. 1984'teki ilk eylem sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörü bitirmek için her yola ve yönteme başvurmuştur. Dünyadaki örneklerine bakılarak, terörü bitirmek için, silahlı mücadelenin ötesinde formüller denenmiştir. Ancak hiçbirinde başarı sağlanamamıştır. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye Projesi, açık söylüyorum, bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al-ver sürecinin neticesi değildir. Onun için, başından beri çok dikkatliydik. Bugün daha da dikkatliyiz. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ederiz. Ancak herkes şundan emin olsun: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz, Türkiye'nin başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye Projemizi de işte bu anlayışla izliyoruz." diye konuştu.

"Şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız"

Ülkemizin birliği beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Başkan Küçükoğlu, "Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek Şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, erzurum, Son Dakika

Son Dakika Politika Küçükoğlu; 'Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu

14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
01:09
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
00:38
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
00:10
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
00:04
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
23:49
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
23:00
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
22:59
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
22:58
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 16:15:26. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükoğlu; "Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.