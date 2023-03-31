Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: İşte İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'nun gerçek planı - Son Dakika
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Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: İşte İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'nun gerçek planı

31.03.2023 10:06

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini duyuran Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa etti. Kamera karşısına geçerek dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu ile ilgili bir iddia ise Ankara kulislerinde sıkça konuşulmaya başlandı. İktidarın seçimi kaybetmesi halinde Mustafa Destici'nin Büyük Birlik Partisi'nin başında kalamayacağını düşünen Ağıralioğlu'nun bu koltuğa oturmayı planladığı ileri sürüldü.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 45 gün kala Ankara kulisleri yine oldukça hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde kameraların önüne çıkan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurup yaşanan süreçler hakkında detaylı bilgiler vermişti.

"DAYATMAYI KABUL EDİLEMEZ BULDUĞUMU İFADE ETTİM"

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye yönelik tepkisi nedeniyle bu kararı aldığını ifade eden Yavuz Ağıralioğlu açıklamasında "Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3-5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.

"3-4 KERE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNE MARUZ KALDIM"

Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim. Bize dayatılan, bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim. İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey, İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi olarak bildiğim şeyler. Kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Haklarını ihlal etmem ama onlara kudret dilerim. Görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3-4 kere görev değişikliğine maruz kaldım, bazılarını basından öğrendim. Kendimi çok değersiz hissettim" ifadelerini kullanmıştı.

"GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI İSTEDİ AMA..."

İYİ Parti'deki görevinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den genel başkan yardımcılığı istediği ancak olumsuz yanıt alınca partiden istifa ettiği öne sürülen Ağıralioğlu'nun asıl planını ise seçimlerin gidişatına göre devreye alacağı öne sürüldü.

"ASIL PLANI BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NİN BAŞINA GEÇMEK"

İktidarın seçimleri kaybetmesi halinde Genel Başkan Mustafa Destici'nin Büyük Birlik Partisi'nin başında kalamayacağını düşünen Ağıralioğlu'nun bu koltuğa oturmayı planladığı Ankara kulislerinde yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Gazeteci Barış Pehlivan gündemdeki bu iddiayı sormak için Yavuz Ağıralioğlu'nu aradığını ancak "Söyleyeceklerimi paylaştım. Yeni bir şey söylemenin lüzumu da yok sanki. Mazur görün, süreci izlemeye çalışıyorum" yanıtını aldığını aktardı.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Otursa otursa Nuri ağbinin kahvedeki sandalyeye oturur hem kim ki bu sahıs durmadan gündeme getiriyorsunuz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: İşte İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'nun gerçek planı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: İşte İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'nun gerçek planı - Son Dakika
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