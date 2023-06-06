Kulisleri hareketlendiren iddia: DEVA Partisi ve Gelecek Partisi birleşiyor, Davutoğlu onursal başkan olacak

DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti; 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili genel seçimlerine CHP listesinden girdi.

TOPLAM 25 VEKİLLERİ VAR

CHP'nin Meclis'e soktuğu 169 vekilin 38'i ise bu saydığımız diğer partilerin vekilleri oldu. Ali Babacan'ın Genel Başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'nin 15, Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin ise 10 milletvekili var.

"EŞ BAŞKANLIK" ELE ALINACAK

Kulislerde konuşulanlara göre bu iki siyasi partinin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Sözcü'den Saygı Öztürk, 2 partinin birbirine çok yakın olduğunu ve eğer birleşme gerçekleşirse "Eş başkanlık" döneminin yanı sıra Davutoğlu'na "Onursal genel başkanlık" unvanı da verilebileceğini aktardı.

SAADET LİDERİ İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan Meclis'te güçlü bir grup kurmayı hedefleyen iki liderin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de temasta olduğu öğrenildi.