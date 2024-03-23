Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye, dünyada en çok ziyaretçi alan 3. ülke olmak istiyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019'dan itibaren artık Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu. İlk etapta 7'nci, 6'ncı, sonrasında ise 4'üncü sıraya kadar yani dünyada en fazla ziyaretçi alan 4'üncü sıraya kadar geldi. Ama bizim hedefimiz 4'üncü değil, 2028'e kadar hedefimiz 3'üncü sıraya gelmek. Yani dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak istiyoruz." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Mardin'in Midyat ilçesinde Giyimciler ve Kuyumcular Çarşısı Cephe Yenileme ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamında tamamlanan çarşı ve meydanı gezdi, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Telkari Müzesi, Midyat Millet Bahçesi Millet Kütüphanesi, Midyat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve restorasyonu tamamlanan Binbaşı Hacı Abdurrahman Efendi Konağı'nda incelemelerde bulunan Ersoy, çalışmalar hakkında Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den bilgi aldı.
Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ni de gezen Ersoy, burada yaptığı konuşmada, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Turizmde 2018 itibarıyla bir paradigma değişimine gittiklerini, turizmi 12 aya ve 81 ile yaymak istediklerini kaydeden Ersoy, bu bağlamda birçok yeniliği de turizm sektörünün içine kattıklarını söyledi.
Dünyada en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülke olduklarını, bunu ürün çeşitliliğiyle desteklediklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:
"Bunu belgelendirmeyle destekledik. Artık aşamalı bir şekilde bütün konaklama tesisleri Bakanlığımızdan belgeli hale geldiler. Sürdürülebilirlik sertifikasyon programında Avrupa'da öncü durumdayız. Geriden gelmemize rağmen. Dünyada en iyi sertifikasyon programına sahibiz. Bütün bu turizmin altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra da rakamlara yansımaya başladı. 2019'dan itibaren artık Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu. İlk etapta 7'nci, 6'ncı, sonrasında ise 4'üncü sıraya kadar yani dünyada en fazla ziyaretçi alan 4'üncü sıraya kadar geldi. Ama bizim hedefimiz 4'üncü değil, 2028'e kadar hedefimiz 3'üncü sıraya gelmek. Yani dünyada en çok ziyaretçi alan 3'üncü ülke olmak istiyoruz. Bu sebeple 81 vilayetimizde artık turizmi canlandırmamız gerekiyor."
Bakan Ersoy, Mardin ve Midyat'ın sahip oldukları turizm potansiyeli, arkeolojik değerleri, kültürel zenginlikleri, farklı medeniyetleri ve inançları bir arada yaşatabilen özellikleriyle tüm dünyadan ayrışan ve örnek olan bir şehir olduğuna dikkati çekti.
Dünyada farklılıklar sebebiyle bir araya gelmenin savaş sebebi olmaya başladığını anlatan Ersoy, "Böyle bir dönemde Midyat'ımız bütün farklılıklarıyla beraber barış ve huzur içerisinde yaşayan bir ilçedir. Bu nedenle biz, Türkiye ve dünya olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Midyat'ımız gastronomisiyle, arkeolojik değerleriyle, kültürel zenginlikleriyle farklı inançların beraber yaşadığı çok önemli bir turizm lobisi ve destinasyonudur." ifadesini kullandı.
Turizm sektörünü birinci sıraya getirmeyi amaçladıklarını aktaran Ersoy, esnaf ve turizmdeki tüm paydaşların çok daha fazla pay alarak, ekonomik olarak da turizmden faydalanmasını sağlamak istediklerini belirtti.
Yatırımlara devam edeceklerini bildiren Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Amacımız, Mardin'imizin, Midyat'ımızın uzun yıllar sonra tekrar elde ettiği, huzur ve barış ortamını korumak. Onun için en önemli kaynağımız, turizm. Turizm ile birlikte yatırım ve istihdam geliyor. Mardin bizim için her anlamda önemli, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız kütüphane yatırımları var. Mardin'de kütüphane olmayan ilçe kalmadı. Son bir dokunuşumuz daha var, o da Mardin İl Kütüphanesi, 8 bin 500 metrekarelik bir alanda çok büyük bir kütüphanenin ihalesini mayıs ayında yapıyoruz. Mardin'e ilk gelişim değil, daha çok geleceğiz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz."
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de ilçede özellikle turizm alanında çok büyük mesafeler katettiklerini aktararak, ilçenin simgesi haline gelen telkari sanatının tescillendiğini anımsattı.
Esnafın telkari işlemeciliğinden çok büyük kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Şahin, "Allah'a şükür, sayenizde dünyada ve Türkiye'de ilk Telkari Müzesi'ni de kurduk. Sizlere teşekkür ediyorum. Tarihi sokaklarda ve cephe yenileme çalışmalarıyla Midyat'ta büyük çalışmalar yaptık. İlçemizin turizmine çok büyük katkı sağlayacak yer altı şehrindeki çalışma büyük bir hızla devam etmekte. Midyat, inanç ve kültür turizmi açısından önemli bir ilçe, bölgenin parlayan yıldızı. En büyük kaynağımız turizm." diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye, dünyada en çok ziyaretçi alan 3. ülke olmak istiyoruz - Son Dakika
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Hendek ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Alemdar, ilçede esnafı ziyaret ederek, 31 Mart seçimlerinde Hendek'ten güçlü bir destek beklediklerini belirtti. Cumhur İttifakı olarak Sakarya'da en yüksek oyu almak için son ana kadar çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, Sakarya'yı daha güzel yarınlara taşıyacak kadroların hazır ve kararlı olduğunu kaydetti. Alemdar, Hendek Meydan Projesini inceledikten sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde iftar programına katıldı ve burada yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Hendek için önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ve yeni dönemde de işleri derhal başlatacaklarını belirtti.
Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, Eskişehir'de yaşanan sorunları bildiğini ve bu sorunlara çözüm üretecek projeler hazırladığını belirtti. Aday olduğu günden beri vatandaşların yaşadığı sorunları dile getiren Hatipoğlu, göreve geldiğinde korunaklı duraklar, sık seferli ve ucuz ulaşım, temiz yollar ve vatandaşın hak ettiği tüm hizmetleri getireceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'daki terör saldırısını kınadı. Erdoğan ayrıca, partisinin Ankara'daki mitinginde İstanbul seçimlerini hatırlattı ve Murat Kurum'un İstanbul'u kazanmasını istedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiğinde emeklilere ve gençlere destekte bulunacağını söyledi. Ayaydın, emeklilere aylık 5 bin lira ödeme yapacaklarını ve gençlere evlendikleri takdirde bir yıl boyunca her ay 5 bin lira kira yardımı yapacaklarını belirtti. Ayrıca, kadınlara iş yeri açmaları için 25 bin lira yardım sağlanacağını ve şiddet gören kadınlara avukatlık desteği verileceğini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oltu'daki kadınların yaşadığı sorunları daha yakından tanımak için Kadın Kolları Teşkilatı üyelerinin aktardığı bilgileri dikkate alan Destici, çalışmaları için teşekkür etti ve kadınların siyasette daha fazla söz sahibi olmaları adına desteklerini dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, 2030'lu yıllarda su fakiri olabileceğimizi söyledi. Bakan Yumaklı, tarım sektörünün diğer sektörlere göre daha hızlı etkilendiğini ve su verimliliği konusunda çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.
Karaman'da yapılan çalışmalarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 861 kişi sorgulandı ve 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Polis ekipleri, operasyonlar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 5 kesici-delici alet, 43 gram uyuşturucu, 700 uyuşturucu hap, 7 bin dolu/boş makaron ve 22 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'ya havaalanı gibi yollar yapacaklarını ve köyleri Avrupa'nın köyleri gibi yapacaklarını söyledi. Altınok, seçim sürecinde Ankara'nın bütün ilçelerini gezdiğini ve ilçe belediyelerinin yapamadığı hizmetleri yaptığını belirtti. Ayrıca, ulaşım problemini çözeceklerini, metro ağını genişleteceklerini ve tarım ile hayvancılığı destekleyeceklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?