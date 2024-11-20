Kumarla Mücadele Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kumarla Mücadele Çağrısı

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı, kumar için caydırıcı cezalar ve tedbirler gerekliliğini vurguladı.

20.11.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Kumarın her türlüsüne karşı tedbir geliştirilmesi gerekiyor. Caydırıcı cezalar öngörmemiz gerekiyor." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yasa dışı bahis sitelerine düzenlenen operasyonları değerlendirdi. Ramanlı, "Kumarın her türlüsü yasa dışıdır, haramdır, zararlıdır ve kötü alışkanlıktır. Bizim toplumumuzu kumarın her türlüsüne karşı koruma yükümlülüğümüz vardır. Devlet, hükümet ve toplum olarak." ifadelerini kullandı.

Son günlerde vergilendirilmemiş kumarın gayrimeşru, vergilendirilmiş kumarın ise yasal ve meşru olduğu yönünde bir algı oluştuğunu söyleyen Ramanlı, şöyle konuştu:

"Kumarın her türlüsüyle devletin mücadele etmesi gerekiyor. Kumar illeti sosyal ilişkileri bozduğu gibi psikolojik sorunlara da sebebiyet veriyor. Aile ilişkilerini de tahrip ediyor. Neticede sağlıksız ve huzursuz bir topluma yol açıyor. Kumarın her türlüsüyle mücadele edilmesi gerekiyor. Maalesef son yıllarda sanki öyle bir ayrıma gidilmiş görünüyor. 'Vergisi ödenen, devletin vergisini aldığı kumar meşrudur' anlayışı çok sakat, çok yanlış bir anlayıştır. Bu anlayıştan derhal bizim kurtulmamız gerekiyor. Kumarın her türlüsüne karşı tedbir geliştirilmesi gerekiyor. Caydırıcı cezalar öngörmemiz gerekiyor."

İnternet sitelerinde, spor aktivitelerinde ve stadyumlarda sanal bahis reklamları gördüklerini kaydeden Ramanlı, "Gençlerimiz, toplum adeta kumara alıştırılıyor. Kumar normalleştiriliyor. Kumarın normalleştirilmemesi gerekiyor. Emeğin, alın terinin değerinin verilmesi gerekiyor. Kolay yoldan para kazanmanın sonu hüsrandır." değerlendirmesinde bulundu.

Ramanlı, 2023 verilerine göre doğum artış hızında bir yavaşlama olduğunu belirterek, "Normal şartlarda nüfusun yenilenme oranı 2,11 olarak ifade ediliyor, ülkemizde doğum artış hızı 1,51'de kalmış. Bu Türkiye tarihinin en düşük rakamları. Ülkemizin nüfusunun yenilememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çalışan kadınların doğum için teşvik edileceği yönünde bilgiler olduğunu söyleyen Ramanlı, sadece çalışanların değil çalışmayan kadınların da doğuma teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

Açıklamalarının ardından soruları cevaplandıran Ramanlı, CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişini engellemesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ramanlı, bu görüntülerin Meclis'e yakışmadığını söyleyerek, "Bizler elbette siyasi partiler olarak birbirimizden çok farklı düşünebiliriz. Yapılan uygulamalardan rahatsız olabiliriz. Hakkımızı hukuk mücadelemizi yine hukuk içerisinde vermek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

HÜDA PAR'lı Ramanlı, engelleme görüntülerinin üzücü olduğunu kaydederek, "Biz her ne diyeceksek diyelim, hangi itirazda bulunacaksak bulunalım, hangi mücadeleyi vereceksek verelim hukuk içerisinde vermekle mükellefiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Ekonomi, Sağlık, Batman, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Kumarla Mücadele Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:55 MHP’de İstifa Depremi: Üç Milletvekilinin İstifaları Kabul Edildi MHP'de İstifa Depremi: Üç Milletvekilinin İstifaları Kabul Edildi
19:18 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, CHP’li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu
18:32 ’Öldür çocuğu’ ifadesiyle kan dondurmuştu Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
08:05 Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
07:23 Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo’dan dikkat çeken ’’Fatih Terim’’ paylaşımı Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo'dan dikkat çeken ''Fatih Terim'' paylaşımı
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 20:12:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kumarla Mücadele Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.