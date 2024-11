Kumarla Mücadele Çağrısı

Politika

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Kumarın her türlüsüne karşı tedbir geliştirilmesi gerekiyor. Caydırıcı cezalar öngörmemiz gerekiyor." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yasa dışı bahis sitelerine düzenlenen operasyonları değerlendirdi. Ramanlı, "Kumarın her türlüsü yasa dışıdır, haramdır, zararlıdır ve kötü alışkanlıktır. Bizim toplumumuzu kumarın her türlüsüne karşı koruma yükümlülüğümüz vardır. Devlet, hükümet ve toplum olarak." ifadelerini kullandı.

Son günlerde vergilendirilmemiş kumarın gayrimeşru, vergilendirilmiş kumarın ise yasal ve meşru olduğu yönünde bir algı oluştuğunu söyleyen Ramanlı, şöyle konuştu:

"Kumarın her türlüsüyle devletin mücadele etmesi gerekiyor. Kumar illeti sosyal ilişkileri bozduğu gibi psikolojik sorunlara da sebebiyet veriyor. Aile ilişkilerini de tahrip ediyor. Neticede sağlıksız ve huzursuz bir topluma yol açıyor. Kumarın her türlüsüyle mücadele edilmesi gerekiyor. Maalesef son yıllarda sanki öyle bir ayrıma gidilmiş görünüyor. 'Vergisi ödenen, devletin vergisini aldığı kumar meşrudur' anlayışı çok sakat, çok yanlış bir anlayıştır. Bu anlayıştan derhal bizim kurtulmamız gerekiyor. Kumarın her türlüsüne karşı tedbir geliştirilmesi gerekiyor. Caydırıcı cezalar öngörmemiz gerekiyor."

İnternet sitelerinde, spor aktivitelerinde ve stadyumlarda sanal bahis reklamları gördüklerini kaydeden Ramanlı, "Gençlerimiz, toplum adeta kumara alıştırılıyor. Kumar normalleştiriliyor. Kumarın normalleştirilmemesi gerekiyor. Emeğin, alın terinin değerinin verilmesi gerekiyor. Kolay yoldan para kazanmanın sonu hüsrandır." değerlendirmesinde bulundu.

Ramanlı, 2023 verilerine göre doğum artış hızında bir yavaşlama olduğunu belirterek, "Normal şartlarda nüfusun yenilenme oranı 2,11 olarak ifade ediliyor, ülkemizde doğum artış hızı 1,51'de kalmış. Bu Türkiye tarihinin en düşük rakamları. Ülkemizin nüfusunun yenilememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çalışan kadınların doğum için teşvik edileceği yönünde bilgiler olduğunu söyleyen Ramanlı, sadece çalışanların değil çalışmayan kadınların da doğuma teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

Açıklamalarının ardından soruları cevaplandıran Ramanlı, CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişini engellemesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ramanlı, bu görüntülerin Meclis'e yakışmadığını söyleyerek, "Bizler elbette siyasi partiler olarak birbirimizden çok farklı düşünebiliriz. Yapılan uygulamalardan rahatsız olabiliriz. Hakkımızı hukuk mücadelemizi yine hukuk içerisinde vermek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

HÜDA PAR'lı Ramanlı, engelleme görüntülerinin üzücü olduğunu kaydederek, "Biz her ne diyeceksek diyelim, hangi itirazda bulunacaksak bulunalım, hangi mücadeleyi vereceksek verelim hukuk içerisinde vermekle mükellefiz." ifadesini kullandı.