Kürt Meselesi Demokratikleşmenin Temeli

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt meselesinin bir demokratikleşme meselesi olduğunu belirterek, "Bu meseleyi konuşabilir, tartışabilir, birlikte çözebilirsek, bu tartışmaları toplumsallaştırıp, toplumun taleplerini demokratik bir basınç olarak bu masaya yansıtabilirsek emin olun daha huzurlu, daha rahat, daha demokratik bir zeminde bir Türkiye'de yaşama koşullarına kavuşacağız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bir dizi ziyaret kapsamında Muğla'ya geldi. Bakırhan ilk olarak Bodrum'da bir kahvaltı salonunda sivil toplum örgütleri ve yöre dernekleriyle bir araya geldi. İlk oturumu basına açık yapılan buluşmada, Bakırhan açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından buluşmanın ikinci oturumu basına kapalı devam etti. Bodrum programının ardından Bakırhan, halk buluşması kapsamında Menteşe'ye hareket etti.

'BU MESELE HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDADIR'

Basına açık oturumda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Günlerdir yollardayız, Türkiye'nin dört bir yanında kent dinamikleriyle görüşüyoruz. Ülke dışında barış diplomasisi yapıyoruz. Birkaç aydır gitmediğimiz, dokunmadığımız bu meseleyi paylaşmadığımız, tartışmadığımız sanırsam bir zemin kalmadı. Türkiye'nin yüzyıllık bugüne kadar çözümsüz kalan bir meseleyi tartıştığımız bir süreçteyiz. Türkiye'nin yüz yıllık Kürt meselesi tartışılırken, Türkiye'nin demokratikleşmesi tartışılırken tabi ki Türkiye halklarına gideceğiz. Yaşadığımız sorunların ana temeli Kürt meselesinin çözümsüzlüğü ve demokratikleşme meselesidirö dedi.

Bu meselenin çözümünün sadece Kürtleri değil, herkesi ilgilendirdiğini ifade eden Bakırhan, "Bu meseleyi konuşabilir, tartışabilir birlikte çözebilirsek bu tartışmaları toplumsallaştırıp, toplumun taleplerini demokratik bir basınç olarak bu masaya yansıtabilirsek emin olun daha huzurlu, daha rahat, daha demokratik bir zeminde bir Türkiye'de yaşama koşullarına kavuşacağız" diye konuştu.

'İNSANLARIN DEMOKRASİYE VE BU SÜRECE İNANMASI LAZIM'

Tuncer Bakırhan, "İnsanlarımızı aydınlatmak istiyoruz, onların kaygılarını, onların güvensizlik meselesini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu tarihi süreçte bu sürecin ruhuna uygun olmayan adımlarla dönem dönem karşı karşıya kalıyoruz. En başından söyledik, Kürt meselesi bir demokratikleşme meselesidir. Kürt meselesi konuşulurken, diğer demokratik zemindeki muhalefete, hak arayana tokat attığınız zaman, çelme attığınız zaman, hukuku rafa kaldırdığınız zaman bu sürece emin olun en büyük zararı siz verirsiniz. Buraya gelmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 belediye başkanı ve onlarca yöneticileri ile birlikte gözaltına alınmış. Toplumsal barış böyle sağlanmazö ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ne çektiyse demokrasi olmamasından çektiğini belirten Bakırhan, "Bunu en iyi şu anda iktidarda bulunanlar biliyor. Tam da bu süreçte iktidarı daha sağduyulu davranmaya, antidemokratik uygulamalardan vazgeçmeye, bu muhalefeti döven yaklaşımı bir kenara bırakmaya tam tersine muhalefetin içerisinde olan, toplumun bütün dinamikleriyle oturarak Türkiye'nin demokratikleşmesini, Kürt meselesini demokratik yollarla çözümü sağlayacak bir anlayışa buradan davet etmek istiyorum" dedi.

"Birkaç gün sonra örgüt tarihi bir adım atarak silahları bırakma konusunda bir çalışma yürütecek" diyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"Silahların bırakılmasının tartışıldığı bu süreçte insanların mutlu olması lazım, insanların demokrasiye ve bu sürece inanması lazım. İnsanlar, 'Ne güzel 50 yıllık çatışma ortamı kalkacak' dedikleri bir yerde, seçtiğimiz irade hapsediliyor dememelidir. Bu sürecin başarıya ulaşması için gece gündüz demeden hep birlikte el birliğiyle çalışarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci yüzyılda, demokrasiyle buluşturmak için, demokratik bir Cumhuriyet oluşturmak için hepimize büyük görevler düşüyor."

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),