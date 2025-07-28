Kürt Sorunu İçin Demokratik Komisyon Talebi - Son Dakika
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Kürt Sorunu İçin Demokratik Komisyon Talebi

Kürt Sorunu İçin Demokratik Komisyon Talebi
28.07.2025 11:53
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Koçyiğit, TBMM'de kurulacak komisyonun barış odaklı çalışması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili, "Bu ülkede Kürt sorununun kök nedenleri var. Bu kök nedenler konuşulmadan, Türkiye demokratikleşmeden en nihayetinde Kürt sorunu da çözülemez. Onun için mutlaka bu komisyonun demokratikleşme ve barış perspektifini içermesi ve sorunları kalıcı bir şekilde çözecek bir yaklaşımla çalışması gerektiğini biz de CHP ifade etti" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, TBMM Genel Kurulunda, 'İklim Kanunu' ile enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin kabul edildiğini hatırlatarak, "Bu iki yasanın kabul edilmemesi için mücadele ettik. Ancak çoğunlukçu anlayış hiçbir uyarımızı dikkate almadı; ne topluma, ne uzmanlara, ne STK'lara, ne muhalefete kulak vermedi ve parmak sayısıyla ormanları ve doğayı yok edecek yasaları Meclis'ten geçirdi. Yaz mesaisini doğayı yok etmek üzerine yapan bir iktidarın Meclis pratiğiyle karşı karşıyayız. O gün de söyledik, çıkardığınız yasalar; doğayı ve yaşam alanlarını yok ediyor. Ancak kulak asmadılar ve bugün bunların her birini birer birer yaşıyoruz. Bu çıkan yasalar sermaye lehinedir. Bütün mevzuatı sermaye ve maden şirketleri lehine esnetmek için çıkarılan ticari yasalar olduğunun altını çizmek istiyoruz. Onun için buradan bir kez daha ifade etmek gerekiyor; AKP'nin en büyük düşmanlığı doğaya ve halka karşıdır. Bugün bu kadar çok orman yangını çıkıyorsa, yeşil alanlar imara açılıyorsa, kıyıdaki haklar orada yaşayan halk yerine turizm şirketlerine peşkeş çekiliyorsa, kanun hükmünde kararnamelerle ülkenin bütün zenginliği 3-5 sermaye şirketine veriliyorsa bunun sorumlusu sermayenin yanında yer alan iktidarın kendisidir" ifadelerini kullandı. Koçyiğit ayrıca, yangınlarla mücadele için personel sayısının ve ekipmanların artırılması gerektiğini söyledi.

'KOMİSYON ÜYELERİMİZ BELİRLENDİ'

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, "Biz bu sürecin, 'Terörsüz Türkiye' olarak isimlendirilmesine gerçekten şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak artık bu meseleyi, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı ve demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim. Komisyon üyelerimiz belirlendi. Daha önce belirlemiştik ve basına da yansımıştı. Koordinatör Grup Başkanvekili olarak ben, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek arkadaşlarımız ile bu komisyonda çalışacağız. Henüz resmi bildirimi yapmadık, bu hafta içi yapacağız" diye konuştu.

'GENEL DEMOKRASİ KONUSUNDA MUHALEFET ORTAK BİR YAKLAŞIMI BENİMSİYOR'

Koçyiğit, komisyonun teknik bir seviyeye indirilmemesi gerektiğini kaydederek, "Meclis Başkanı ile yapılan son toplantıda hem biz hem de CHP hem de genel olarak muhalefet; komisyonun teknik bir komisyon seviyesine indirgenmemesini, sadece silah bırakma meselesine özgülenen bir komisyon olmaması gerektiğini söyledi. Bu ülkede Kürt sorununun kök nedenleri var. Bu kök nedenler konuşulmadan, Türkiye demokratikleşmeden en nihayetinde Kürt sorunu da çözülemez. Onun için mutlaka bu komisyonun demokratikleşme ve barış perspektifini içermesi ve sorunları kalıcı bir şekilde çözecek bir yaklaşımla çalışması gerektiğini biz de CHP ifade etti. O anlamıyla genel demokrasi konusunda muhalefet, mutabakat ve ortak bir yaklaşım benimsiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti, Politika, Türkiye, Çevre, Hukuk, Yaşam, Terör, Son Dakika

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