Kurtulmuş Brüksel'de Blondel ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Brüksel'de Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'daki temaslarını sürdürüyor. NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında başkent Brüksel'de bulunan Kurtulmuş, Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile görüştü.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunarak, "NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler başta olmak üzere bölgemizi de ilgilendiren birçok konuyu ele aldık. Belçika Parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu'nun kurulmasından memnuniyet duyuyor; bunun, parlamentolar arası ilişkilerimizin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sayın Blondel'ı, NATO PA Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği için kutluyor, misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Bugün gerçekleştirilen NATO Parlamento Başkanları Zirvesine, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, NATO PA Saymanı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de katılmıştı. - BRÜKSEL