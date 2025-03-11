Kurtulmuş, Büyükelçilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş, Büyükelçilerle İftar Yemeğinde Buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, büyükelçilerle iftar yemeğinde Filistin ve Ukrayna krizlerine değindi.

11.03.2025 21:52
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, büyükelçilerle iftar yemeğinde buluştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda Büyükelçilerle iftar yemeğinde buluştu. Buluşmaya Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve bazı komisyon yeleri de katıldı. Kurtulmuş yaptığı konuşmada, "Ümit ederiz ki dünyamızın kaybetmiş olduğu bu sorunları önceden çözme becerisini yeniden kazanmasını bu mübarek akşamda bu sofradaki dileklerimizden birisi olarak herhalde ortak bir dilek olarak gündeme getirmek gerekir. Şu anda bu krizleri kaosları ortadan kaldırabilecek dünyanın bir gücü olduğunu, insanların böyle bir birikimi olduğunu biliyoruz. Bunun için de gayretle çalışmamız gerekir. Değerli dostlar, büyük medeniyetler tarihte sadece ortaya koydukları bir takım somut göstergelerle değil, insanlığa kazandırmış oldukları değerlerle hatırlanırlar" dedi.

Gazze konusuna değinen Kurtulmuş, "Artık Filistin meselesi sadece Arapların, sadece Filistinlilerin, sadece Müslümanların meselesi olmanın ok ötesine geçmiştir. Filistin meselesi insanlığın bundan sonraki geleceğine ilişkin bir turun sol kağıdı mesafesindedir. Bu çerçevede diyoruz ki Filistin meselesinde aslında bundan sonraki on yılları etkileyecek olan çok önemli bir gelişme gerçekleşmiştir. O da dini ne olursa olsun, dili, ırkı, siyaseti, kültürü ne olursa olsun haktan yana olan adaletten yana olan insaftan yana olanların oluşturduğu insanlık cephesidir. Başta batı ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde sokaklara çıkarak masum ve mazlum Filistin halkına sahip çıkmaya çalışan milyonlarca, yüz milyonlarca insanı saygıyla selamlarım. Böylece yeryüzünde bir büyük ittifakın kurulmasını sağlamışlar ve dünyanın geleceğine ilişkin ümit var olmamıza da önemli bir şekilde katkı sunmuşlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye bu sorunun sonuna kadar takipçisi olacak ve adil hakkaniyetli bir çözümün oluşmasına kadar mücadeleyi sürdürecek" dedi.

Kurutlmuş, Ukrayna Rusya arasında yaşanan krize atıf yaparak, "Rusya'yla Ukrayna arasındaki devam eden savaşla başından itibaren Türkiye'nin her iki ülkeyle de komşu olan ve her iki ülkeyle de yakın ilişkisi olan bir ülke olarak Türkiye'de tavrı bir an evvel hakkariyetli adil iki tarafın da kabul edeceği kalıcı bir barışın tesis edilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her iki ülkenin yetkilileri bir araya geldi. Oluşturulan metin iki ülkenin yetkilileri tarafından parafe edildi. Tam final anlaşmasına gelmişken maalesef bazı ülkelerin tesiriyle barış basasının sırt dağılmış oldu. Şimdi ümit ediyoruz yeni dönemde ortaya çıkan barış perspektifin en kısa süre içerisinde gerçekleşip Rusya'yla Ukrayna arasında kalıcı bir barışın tebliğ edilmesi mümkün olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Filistin, Ukrayna, Rusya, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş, Büyükelçilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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