Kurtulmuş Helsinki\'de Finlandiya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i kabul etti.

Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu'nda (Eduskunta) gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Finlandiya arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin her alanda gelişmesine olumlu katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin yakın dönemde NATO çerçevesinde iki önemli toplantıya ev sahipliği yapacağını, bunlardan birisinin de 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi, diğerinin ise 28-29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi olduğunu anımsatan Kurtulmuş, bu toplantıların NATO'nun geleceği ve Avrupa'nın güvenliği bakımından yeni perspektiflerin ortaya çıkmasına vesile olacağını vurguladı.

Hem NATO hem Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yeni ve daha önce olmayan sınamalarla, görüş ayrılıklarıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Kurtulmuş, yaşanan gelişmelerin Avrupa'nın güvenliğinin yeniden düşünülmesini, NATO'nun fonksiyonlarının gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını kaydetti.

Türkiye'nin, AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak gördüğünü belirten Kurtulmuş, Finlandiya'ya bu konuda verdiği destek için teşekkür etti.

Son dönemlerde yaşanan sınamaların, birçok meselenin sadece silahla çözülebilecek sorunlar olmadığını gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin ülkeler arasındaki sorunların çözümünde diplomasiyi, müzakereyi, karşılıklı rızaya dayalı görüşmeleri en geçerli yol olarak kabul ettiğini vurguladı.

Finlandiya'nın da arabuluculuk konusunda ciddi tecrübeye sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, bölgesel ve küresel sorunların çözülmesi konusunda müzakereye dayalı anlayışı geliştirmenin önemine değindi.

İki ülkenin, NATO'nun yeni fonksiyonları ve Avrupa'da güvenliğin nasıl artırılabileceği gibi birçok konuda yaklaşımının benzer olduğunu söyleyen Kurtulmuş, başta savunma sanayi olmak üzere, eğitim, enerji, turizm alanlarında iki ülke arasında ciddi iş birliklerinin geliştirilmesi imkanının bulunduğunu kaydetti.

Görüşmede, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar da yer aldı.