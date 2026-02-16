Kurtulmuş, Komisyon Üyeleriyle Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle görüştü.

TBMM Başkanlığından yapılan açılamada, Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu tamamlama çalışmaları kapsamında, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, Kurtulmuş'un ayrıca, grubu bulunmayan siyasi partilerin Komisyon üyesi HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı da ayrı ayrı kabul ettiği aktarıldı.

Ziyaret sonrası açıklamalar

Ziyaret çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Komisyon'un hazırladığı ortak raporun bir nüshasını aldıklarını söyledi.

Aksakal, rapor hakkında, "Biz de okuyacağız, inceleyeceğiz. İçinde ne var ne yoksa ona göre görüşümüzü paylaşacağız." dedi.

"Komisyon bu hafta toplanacak mı?" sorusuna ise Aksakal, "Toplanacak, öyle görünüyor. Günü ve saati konusunda bir şey diyemem ama bir an evvel bu konuların da sürüncemede bırakılmaması görüşü hakim." yanıtını verdi."

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşmelerinde durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.

Taslak rapor konusunda Kurtulmuş'un kendilerine detaylı bilgi verdiğini aktaran Bekin, "Biz de yarın Başkanlık Divanı olarak toplanacağız. Genel Başkan ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bu raporu değerlendirip, ona göre de kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Süreçte son aşamaya gelindiğini dile getiren Bekin, Komisyon'un son toplantısında da görüşlerini ifade edeceklerini anlattı.

Bekin, şöyle devam etti:

"Bizim en büyük temennimiz Türkiye'de artık bir an önce bu terör belasının ortadan kalkması, barış, huzur ve istikrarın oluşması, gerçek manada demokratik hakların ortaya konulduğu bir Türkiye ortaya çıkmasıdır. Hepimizi kucaklayacak yeni bir düzenlemenin ortaya çıkması en büyük temennimizdir."

Bekin, Komisyon raporu doğrultusunda yapılacak düzenlemeler konusunda da yapıcı bir politika içerisinde kalacaklarını belirtti.

Komisyon'un bu hafta çarşamba günü toplanacağını söyleyen Bekin, "Şimdi biz bunları inceledikten sonra bu hafta içerisinde büyük ihtimal toplanacak ve ramazandan önce her şey bitecek şekilde bütün rapor takdim edilecek." diye konuştu.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, raporu okuyup, değişiklik önerilerine dair görüşlerini iletebileceklerini kaydetti.

Raporu, "kapsam açısından iyi" şeklinde değerlendiren Bayhan, "Ama içerik açısından şerhsiz bir rapor olur mu, bunu raporu okuduktan sonra kesinleştirmek mümkün." dedi.

Bayhan, raporun ana bölümünün 7 madde ve 37 sayfadan oluştuğunu, "ekler" bölümünde ise siyasi partilerin raporları, Komisyon'un oturumları, katılımcıları ve konu başlıklarına dair genel bir bilançosunun bulunduğunu söyledi.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise raporda "ilerici tespit ve öneriler"in yer aldığını ancak sorunun tarifinde ve kök nedene inme konusunda eksiği bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Şık, "Bu ülkede sadece yargının hukuk normlarına uyması için yasal düzenleme gerekmiyor. Yasal düzenleme gerektirmeyen alanlara dair bir adım atılması gerekirdi ama maalesef bu zamana kadar atılmadı." diye konuştu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, bu hafta ya da gelecek hafta Komisyon'un tekrar toplanacağını, raporun da böylece son şeklini alacağını anlattı.

Raporun içeriği hakkında TBMM Başkanı Kurtulmuş ile konuştuklarını kaydeden Yapıcıoğlu, "İnşallah sonuç iyi olur. İnşallah şiddetin olmadığı, kardeşlik hukukunun yeniden tesis edildiği, iç cephenin tamamen tesis edildiği bir geleceğe emin adımlarla yürürüz." dedi.