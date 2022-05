Kurtulmuş: "Mezopotamya'nın giriş kapısı Diyarbakır, yeniden yaralarını sarıyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sur ilçesinde bulunan Tarihi On Gözlü Köprü yerleşkesinde "Nesilden Nesile Tecrübe Konuşuyor" programında gençlerle buluştu.

"Nesilden Nesile Tecrübe Konuşuyor" programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ı seven, Diyarbakır'a da gelmeye mümkün oldukça gayret eden, Diyarbakırlılarında kendisini sevdiğini zanneden birisi olduğunu söyledi. Kentte çok geldiğini belirten Kurtulmuş, "Burası hakikaten tarihin, kültürün, sanatın, edebiyatın, insanlığın, insanlık tarihinin özeti olan bir şehirdesiniz. Gerçekten bu şehirde yaşayanlar var. Üniversiteden dolayı olan kardeşlerimiz de var. Diyarbakır'da olmayı, Diyarbakır'da üniversiteyi okuyor olmayı bir şans olarak telaki etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Aslında bir kültür ve medeniyet hazinesinin üstünde, içinde her gün berabersiniz. Her köşede başka bir tarihi gerçeği görmek mümkün. Bu coğrafyanın çok önemli bir coğrafya olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 12 bin yıllık tarihi olan bir kentten bahsediyoruz. Tarihçilerin bereketli hilal dedikleri, balkanlardan başlayıp Anadolu kıtasından, Mezopotamya'dan Ortadoğu'ya ve Doğu Akdeniz'e kadar inen bu coğrafya da bu coğrafya da Mezopotamya'da ilişiği, ya da kapısı olarak telaki edeceğimiz en önemli kentlerden birisi. En önemli kent Diyarbakır" dedi.

"İNSANLARIN BOMBALARLA, SİLAHLARLA TEHDİT EDİLDİĞİ DÖNEMİ YAŞADIK"

Ne yazı ki, zaman zaman tarihi süreç içerisinde bu coğrafyayı ele geçirmek isteyenlerin olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Burayı talan etmek, burada kendi emperyalist hedeflerini en yüksek noktaya çıkartmak için mücadele eden, bölge dışından gelen aktörlerin bu bölgeye yapmış olduğu en büyük kötülük etnik fitne, mezhep, meşrep fitnesi. ya da din farklılıkları üzerinden halkları birbirinden düşürmek oldu. Son 40 yılımıza maalesef silahlandırılan terör örgütleri vasıtasıyla Türkiye'nin nasıl zor süreçler yaşadığını hatırlayınız. Az yukarıda Sur ilçesinde geldiğimizde çukur eylemleri sırasında ne kadar çok insanın öldüğünü biz oraya geldiğimiz de o zaman aman şuradan dikkat edin, aman buradan dikkat edin diye insanlar uyarıldı. İnsanların yaşadığı evlerinin önünde gelinlerinin, kızlarının evlatlarının maalesef bombalarla, silahlarla tehdit edildiği dönemleri yaşadık. Yıkılmayan, yakılmayan yer kalmadı. Bunun kime ne faydası oldu? Emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmekten başka kime ne faydası oldu. Şimdi Allah'a çok şükür yeniden bu coğrafyanın, bereketli hilalin merkezi olan Mezopotamya'nın giriş kapısı olan Diyarbakır, yeniden yaralarını sarıyor. ve yeniden büyük bir kültür ve medeniyet kenti olarak ayağa kalkıyor. Bunu görmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından program, soru cevap şeklinde devam etti.

Programa, Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve partililer katıldı.

