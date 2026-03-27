Kurtulmuş: Müzakere Yolu Öneriliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle devam eden sürece ilişkin, "Türkiye olarak başından beri, bölgedeki bütün diğer çatışmalarda olduğu gibi burada da müzakereye yol verilmesi gerektiğini ilgili herkese tavsiye, telkin ediyoruz. Ümit ederiz ki bu müzakere yeniden başlatılır." dedi.

Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Üç Deniz Aşırı Girişimi toplantısına Türkiye olarak ilk defa katıldıklarını belirten Kurtulmuş, toplantının çok yararlı olduğunu söyledi.

Zagreb ve Bükreş'teki görüşmelerden izlenimlerini paylaşan Kurtulmuş, dünyada yaşanan son gelişmeler nedeniyle NATO ve AB'nin eskisi gibi fonksiyonlarını yerine getirememesi nedeniyle ülkelerin bir arayış içinde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin bölgenin istikrarlı ve sürekli gelişmekte olan önemli bir ülkesi olarak dikkati çektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "İki gündür devam ettiğimiz temaslarda da hem senato başkanı, hem başbakan, hem de bugün Romanya Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin önemini ne kadar yakinen kavradıklarını bir kere daha anlamış olduk." diye konuştu.

Romanya ile stratejik ittifakın ve NATO kapsamında ortak birtakım misyonların bulunduğunu anımsatan Kurtulmuş, ikili ticaret hacminin 13,5 milyar dolar seviyelerine çıktığını bildirdi.

Kurtulmuş, "Türkiye, güven veren, istikrar ve itimat telkin eden bir ülke olarak bu bölgedeki ülkeler içinde dikkat çeken ve ilişkilerin artırılmasına değer bir ülke olarak telakki ediliyor." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Kurtulmuş, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'nin Terörsüz Türkiye çalışmalarına tam vaktinde başladığının göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bölgede ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte etnik ve mezhebi fay hatlarının kışkırtılarak çatışmaların körüklenmeye çalışıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye olarak biz kendimizi sağlama almak mecburiyetindeydik. Tam da bu amaçla başlamış olan bir çalışmadır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yıllık tarihinin yaklaşık 50 yılını terörün gölgesinde geçirdiğini ve büyük bedeller ödediğini belirten Kurtulmuş, "Artık terör meselesinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından tamamen ortadan kaldırılması gerekir. Tam vaktinde, zamanında ve büyük bir kararlılıkla başlanmış olan teşebbüstü. Çok şükür işin özellikle siyasi kısmını oluşturan TBMM kısmı çok kısa süre içerisinde başarıyla sonuçlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün partilerin bir araya gelerek çok farklı fikirleri olmasına rağmen konuyla ilgili ortak bir raporda buluşmasını "büyük bir başarı" olarak nitelendiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Şimdi bunun gereklerinin yerine getirilmesi lazım. En önemli mesele tabii ki burada terör örgütünün kendini feshettiğinin ve silahları bıraktığının tespit ve tesciliyle birlikte yasal düzenlemeler meselesine süratle geçilebilir. Bundan sonraki süreçte iş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin üzerindedir. Bu siyasi partilerimiz çok samimi bir şekilde komisyonda ortaya koydukları samimi yaklaşımların benzerini ortaya koydukları takdirde kısa süre içinde yasal düzenlemeler gerçekleşir diye ümit ediyorum."

Sürecin düzenlemelerle bitmeyeceğine işaret eden Kurtulmuş, terörü ortaya çıkaran mantalitenin, teröre zemin hazırlayan ortamların tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Bunun için de tam manasıyla birlik, beraberlik ve kardeşliğin sözlerle değil, gönülden tesis edilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bunun için de Türkiye çok büyük bir ivme yakaladı, çok önemli bir merhale katetti. Bu attığımız adımlardan asla geri dönüş olmayacaktır. Türkiye'de bir daha insanlarımız 'Türktür, Kürktür vesaire' diyerek ayrışmayacaklar ve asla bunların ayrışılmasına dönük siyasetin üretilmesine de müsaade etmeyecektir bu millet. Çünkü artık bu bölge huzur, güvenlik istiyor. Türkiye de bölgenin en güvenli ülkesi olarak Terörsüz Türkiye meselesini tamamıyla neticelendirecek bir güce, kuvvete, kudrete ama hepsinden önemlisi niyete sahiptir." açıklamalarında bulundu.

"İsrail'in derdi, bölgede 'büyük İsrail'i kurmak"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıyla başlayan sürece dair bir soru üzerine Kurtulmuş, barış umudunun her zaman olduğunu ve hiçbir savaşın sonsuza dek devam etmeyeceğine dikkati çekti.

İran'a yönelik devam eden saldırılarda ABD ve İsrail'in farklı yaklaşımlarının olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Çünkü ABD, İran'ı bir şekilde dengelemek, oradaki nükleer silahlar başta olmak üzere diğer kabiliyetlerini ortadan kaldırmak, İran yönetimini ya değiştirmek ya da kabiliyetlerini çok kısıtlı hale getirmek gibi niyetlerle yola çıktı ama İsrail öyle değil. İsrail'in İran'la bir derdi yok aslında. İsrail'in derdi, bölgede 'büyük İsrail'i kurmak, Tanrı'nın kendilerine vadettiğine inandıkları 'Arz-ı Mevud'u gerçekleştirmek. Hazır bunun için de İslam dünyasını bu kadar bölünmüş, parçalanmış, bölge ülkelerini de hele hele 1992'de ABD'nin Irak'ı işgali ile birlikte darmadağınık halde bulmuşken, ABD'yi de bir şekilde ikna edip tamamıyla kendi yanına çekmeyi başarmışken artık son vuruşu yapıp bölgede bir 'Arz-ı Mevud' gerçekleştirmek istiyor ama bunun da gerçekleşmeyeceğini bilmeleri lazım. Bu, ham bir hayaldir, mesiyanik bir paranoyadır. Bunun üzerinden siyaset inşa edilemez. Bu, birtakım efsane kitaplarında, Orta Çağ'a ilişkin birtakım kitaplarda belki yer alabilir ama bugünün dünyasında böyle bir safsata dünya siyasetine yön veremez. İsrail'in, Netanyahu yönetiminin bunu görmesi lazım."

Bölge ülkelerinin hemen hemen tamamına saldıran, bu ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymayan İsrail'in dünyada bu saldırganlığı durduracak küresel bir sistemin olmadığını da gördüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, İran'ın teslim olmayacağını ortaya koyduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu senaryo karşısında tekrar bir müzakere imkanı doğar ve bu anlamda da özellikle ABD ile İran arasında yapılan müzakerelerle bir barış ümidi ortaya çıkar diye temenni ediyorum. Aksi takdirde bu savaşın uzun bir süre devam etmesi sonucu başta ABD ekonomisi olmak üzere dünyanın bütün büyük ekonomilerinin hak ile yeksan olması muhtemeldir. 120 doların üstüne çıkmış olan bir petrol piyasasına dünya ne kadar daha tahammül edebilir? Bunu ne kadar finanse edebilir?" ifadelerini kullandı.

Kısa süre içinde bir müzakere masası kurulmasına yönelik temennisini tekrarlayan Kurtulmuş, "Türkiye olarak da bizim başından beri, bölgedeki bütün diğer çatışmalarda olduğu gibi burada da müzakereye yol verilmesi gerektiğini ilgili herkese tavsiye ediyoruz, telkin ediyoruz. Ümit ederiz ki bu müzakere yeniden başlatılır." dedi.