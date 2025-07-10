Kurtulmuş: Soykırımları Unutmayacağız - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş: Soykırımları Unutmayacağız

Kurtulmuş: Soykırımları Unutmayacağız
10.07.2025 20:59
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Auschwitz, Srebrenitsa ve Gazze'deki soykırımları unutturmayacaklarını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Auschwitz, Srebrenitsa ve Gazze, hem vahşetin ortaya çıkmasıyla ilgili şartlar bakımından hem o soykırımın arkasında duran güçlerin ikiyüzlülüğü ve çifte standartlılığı bakımından hem de bazı çevrelerin bu soykırımları örtme çabaları bakımından inanın ki neredeyse birbirinin aynısı, kopyası olan insanlık suçlarıdır. Onun için bu soykırımı unutturmayacağız. Srebrenitsa'yı unutturmadığımız gibi Gazze'de bugün işlenen soykırımı da asla ve asla unutturmayacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) öncülüğünde gerçekleştirilen 'Bağlar Saraybosna Yazarlık Akademisi Kapanış ve Bağlar Dergisi 10'uncu Sayı Tanıtım Programı'na katıldı. Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "Gönül köprüleri inşa ederek bağlarımızı kuvvetlendiren YTB'nin bu çalışmaları büyük önem taşıyor. Kültür ve medeniyet mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu tür çalışmaların değeri her zamankinden daha fazladır. Türkiye olarak, gönül coğrafyamızdaki kardeşlik bağlarını sağlamlaştırmak ve ortak değerlerimizi yaşatmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyonu hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

YER ALTINDA SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ

Kurtulmuş, daha sonra 'Yer Altında' sergisinin açılış programında katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, "Bugün, bu tarihi binada böylesine önemli bir sergi dolayısıyla sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Boşnak halkı bizatihi kendisi haksızlığa, zulme, adalete karşı direnmenin sembolü olmayı başarabilmiş büyük bir millettir. Bu büyük direnişin en önemli fiziksel kanıtlarından birisi de bu binadır. Srebrenitsa katliamının üzerinden 30 yıl geçti. Bendeniz daha evvel 3 kere bu törenlere katılma fırsatını buldum. İnanın ki her törenden sonra birkaç gün, anma töreninde yaşadığımız o acılardan dolayı kendimize gelemiyoruz. Bir de ailelerin ve o acıları yaşayan insanların çektikleri hüznü, acıyı hatırlamak bile, onları gözden geçirmek bile insana çok zor geliyor. Esasında insanlık tarihinde maalesef kötü olaylar hep birbirinin tekrarı mahiyetinde gelişiyor. Auschwitz, Srebrenitsa ve Gazze hem vahşetin ortaya çıkmasıyla ilgili şartlar bakımından hem o soykırımın arkasında duran güçlerin ikiyüzlülüğü ve çifte standartlılığı bakımından hem de bazı çevrelerin bu soykırımları örtme çabaları bakımından inanın ki neredeyse birbirinin aynısı, kopyası olan insanlık suçlarıdır. Onun için bu soykırımı unutturmayacağız. Srebrenitsa'yı unutturmadığımız gibi Gazze'de bugün işlenen soykırımı da asla ve asla unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

'SREBRENİTSA, 29 YIL SONRA SOYKIRIM OLARAK TANIMLANDI'

Uluslararası camianın ikiyüzlü davrandığını ifade eden Kurtulmuş, "Srebrenitsa soykırımın üzerinden tam 30 yıl geçti. Bunun Birleşmiş Milletler tarafından soykırım olarak kabul edilebilmesi ancak 2024 yılında mümkün oldu. Srebrenitsa soykırımını bazıları unutturmaya çalıştı. Öyle olduğu için ancak soykırımın 29'uncu yılında uluslararası alanda tanınan bir soykırım olarak tanımlandı. Esasında işin bir garip tarafı da böylesine açık bir insanlık suçu işlenmiş, böylesine büyük bir vahşet ve soykırım ortaya konulmuş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler'de yani uluslararası camiada sadece 84 ülke bu soykırımın bir suç olduğunu kabul etti ve Genel Kurul'da kabul etti. Geri kalan ülkelerin bunu bir soykırım olarak kabul etmemesi en hafif tabiriyle soykırımı unutturmak en ağır tabiriyle de soykırımcılara destek vermek demektir. Biz Türkiye olarak, Boşnak kardeşlerimizin yaşadığı bu büyük soykırımı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bunu da sadece bir geçmiş anması olarak değil, Büyük Boşnak milletinin büyük ve güçlü bir geleceğini hep birlikte hazırlamak için bir fırsat olarak telakki edeceğiz" diye konuştu.

'SREBRENİTSA'YI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ'

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Fevkalade değerli bir mirası kültürel mirası gelecek nesillere aksettiriyorlar. 'Underground' ismi sadece toprağın altına gizlenmiş olan, saklanmış olan, sonradan bulunmuş olan cesetleri işaret etmiyor. Aynı zamanda insanlığın gözü önünde işlenmiş olmasına rağmen insanlık tarafından görünmeyen bir hakikati ifade ediyor. Konuşmaları dinlerken yerimde otururken yukarıdaki resimlere baktığımda hem o insanların yaşadıkları acıları bir kere daha gönlümde hissettim. Ama o insanların bu resimlerde bu gözlerdeki acının, kederin, çaresizliğin, korkunun yanında çok büyük bir sorunun bugün daha bütün insanlara sorulduğunu hissettim. Sanki bu gözlerde bakanlar, bütün insanlığa dönüp neden sustunuz diye soruyor ve bu sorularına da bugün de devam ediyorlar. Son olarak Bosna Hersek'in kurucu lideri, ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'in hepimizin kulaklarında olan o hatırlatmasını tekrarlamak istiyorum: 'Sakın soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Bu tavsiyeye uyarak Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş, sergi alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa, Auschwitz, Politika, Kültür, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş: Soykırımları Unutmayacağız - Son Dakika

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