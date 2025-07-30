Kurtulmuş\'tan Filistin Desteği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile Cenevre'de görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "Her koşulda ve her zaman Filistin halkının haklı davasına olan güçlü desteğimizin süreceğini bir kez daha vurguladık. Filistin'de her gün artan şiddet karşısında uluslararası camiayı harekete geçirmek için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Gazze'de, insanlık tarihinin en ağır soykırımı, en büyük adaletsizlikleri yaşanıyor. Buna karşı sessiz kalmak, bu soykırıma ortak olmak demektir" ifadelerini kullandı.

Bütün dünyanın dikkatinin Gazze'de yoğunlaştığını kaydeden Kurtulmuş, "Özellikle Batı Şeria'da yasa dışı işgalcilerin Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırıları maalesef dünya gündeminden kaçırılmaya çalışılıyor. Uzun yıllar devam edecek olan Filistin davasını korumak, yüceltmek ve bağımsız bir Filistin devletinin varlığını temin etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul'da başlattığımız Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na daha fazla ülkenin katılmasını temin edeceğiz ve hep beraber Filistin halkının sesi soluğu, gücü kuvveti olmaya gayret sarf edeceğiz" dedi.

İsrail'in Siyonist yönetiminin çoktan haddini aştığını belirten Kurtulmuş, "Netanyahu ve ekibi uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacak ve ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Değerli mevkidaşım Fattouh ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor, kendisinin şahsında tüm Filistin halkını hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.