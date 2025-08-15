Kurtulmuş'tan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kurtulmuş'tan İsrail'e Sert Tepki

15.08.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ayırma planını hukuksuz buldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayırmaya yönelik kararına ilişkin, "İşgalci İsrail'in, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden koparmaya yönelik hain planı, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, Filistin'in toprak bütünlüğünü hedef alan ve soykırım planının bir parçası olan açık bir saldırıdır. Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail'in, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden koparmaya yönelik hain planı, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, Filistin'in toprak bütünlüğünü hedef alan ve soykırım planının bir parçası olan açık bir saldırıdır. Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz. Filistin halkının yaşadığı topraklar tartışılmaz ata topraklarıdır, vatanlarıdır. Filistin halkının iradesi dışında alınan kararlar asla kabul edilemez. 1967 sınırlarında tam manasıyla bağımsız, toprak bütünlüğü sağlanmış ve egemen bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır. Bugünün şartları ne olursa olsun, en yakın zamanda Filistin bayrağı özgür Filistin'in semalarında dalgalanacaktır. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesini sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
11:41
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor Kritik görüşme öncesi Lavrov’dan tişört mesajı
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişört mesajı
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:55:14. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.