Kurtulmuş'tan PAB ile Önemli Görüşme - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan PAB ile Önemli Görüşme

Kurtulmuş\'tan PAB ile Önemli Görüşme
30.07.2025 19:57
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de PAB Başkanı ile bir araya gelerek parlamenter diplomasiyi vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, başarılı organizasyon dolayısıyla PAB Başkanı Ackson ve PAB Genel Sekreteri Chungong ile emeği geçenleri tebrik etti. Türkiye'nin her zaman PAB'ı önemli bir uluslararası çatı kuruluş olarak kabul ettiğini ve bütün toplantılarına katılmayı prensipte önemli gördüğünü ve TBMM'nin PAB'ın genel prensiplerini her zaman desteklediğini dile getiren Kurtulmuş, özellikle bugünün çatışmalarla dolu karmaşık dünyasında uluslararası alanda parlamenter diplomasinin fevkalade önemli olduğunu bildiklerini, bunun için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Kurtulmuş, dünyanın gelecek dönemdeki en önemli gerilim alanlarından birisinin demokrasi ile otokrasi arasındaki mücadele olduğunu gayet iyi bildiklerini ve bunun için parlamenter diplomasiye fevkalade büyük önem atfettiklerini söyledi.

PAB 152. Genel Kurulu İstanbul'da

Gelecek yıl nisan ayında PAB 152. Genel Kurulu'nu İstanbul'da gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını da belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin ev sahipliğine imza veren bütün ülkelerin temsilcilerine de teşekkür etti.

PAB Başkanı Ackson'dan Türkiye'ye teşekkür

PAB Başkanı Ackson, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılımıyla dolayısıyla Kurtulmuş ve heyetine teşekkür ederek, tarihi bir programda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TBMM'nin PAB'ın çalışmalarına geçmişten bu yana her zaman katkı sağladığını dile getiren Ackson, gelecek yıl TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da PAB 152. Genel Kurulu'nun yapılacağını hatırlatarak katkıları dolayısıyla Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ile PAB Genel Sekreteri Martin Chungong, PAB 152. Genel Kurulu'nun 2026 Nisan ayında İstanbul'da gerçekleştirilmesine ilişkin belgeyi imzaladı.

Görüşmede, PAB Türk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM Katip Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar da yer aldı. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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