Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye kanun teklifinin 467 oyla kabul edildiğini hatırlattı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu ülkede birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve demokratik standartları yüksek, terörden tamamen kurtulmuş olan bir Türkiye'nin inşallah kurulduğunu hep beraber göreceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, yasama ve denetim ile ilgili yoğun bir yılı geride bıraktıklarını kaydederek, "Bu dönemde 571 kanun teklifi milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Teklifleri başkanlığımıza sunuldu. Halihazırda Genel Kurul gündeminde 121, komisyonlarda da 3 bin 538 kanun teklifi bulunmaktadır. Bu dönemde, 36 kanun kabul edilmiş, 41 Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmıştır. Zorlu bir yasama dönemi geride kaldı. Bu süre içerisinde 125 birleşimde toplam 929 saat 21 dakika çalışılmış ve yaklaşık 24 bin 150 sayfa tutanak tutulmuştur. Ayrıca Meclis İhtisas ve Meclis Araştırma Komisyonları çalışmalarında da 901 saat çalışılmış ve 27 bin sayfayı aşkın tutanak tutulmuştur. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda 4'üncü Yasama Yılı'nda 160 yasama dokunulmazlığı fezlekesi sunulmuştur. Halihazırda karma komisyonda bekleyen, bin 96 fezlekenin olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

'ENDER GÖRÜLEN İTTİFAKLARDAN BİRİSİ GERÇEKLEŞTİ'

Kurtulmuş, bu dönemin en önemli çalışmalarından birisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları olduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin müzakereci demokrasi bakımından en olgun örneklerindendir. Bu komisyonda 21 toplantı gerçekleşti. Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı politik oryantasyonlara sahip olan çok sayıda sivil toplum kuruluşu, kitle örgütü, akademisyenler ve eski meclis başkanları, siyasiler gelerek fikirlerini bu toplantılarda çok açıkça, hiçbir kısıtlamaya maruz bırakılmadan dile getirme imkanı buldular. Bu toplantılarda toplam 90 saat, 4 bin 318 sayfa tutanak tutuldu. Bu komisyon çalışmaları sona erdiğinde, yine bu salonda bütün Türkiye'nin de izlediği gibi, Türkiye demokrasisinin ender görülen ittifaklarından birisi gerçekleşti. 50 kişilik komisyonda 47 milletvekili arkadaşımızın kabul oyuyla birlikte komisyon raporu kabul edildi. 18 Şubat 2026 tarihindeki bu kabulle birlikte de aslında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kapı aralanmış oldu" diye konuştu.

'YENİ BİR YOL KARŞIMIZDADIR'

Kurtulmuş, raporun Türk demokrasisi açısından önemli bir belge olduğunu, bir yol haritası, çalışma perspektifi olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, arkasından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini hatırlatarak, "TBMM'de şimdiye kadar bir yasa teklifi üzerinde oluşmuş olan en yüksek ittifaktır. Rapor kapının aralanması, bu yasanın bu kadar büyük bir oyla kabul edilmesi de kapının sonuna kadar açılmasıdır. Bu kapı yeni bir yola çıkmıştır, yeni bir yol karşımızdadır. Bu yol başından beri söylediğimiz gibi Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge'nin inşa edilmesi yoludur. Bundan sonra bu ülkede birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve demokratik standartları yüksek bir ülke içerisinde, terörden tamamen kurtulmuş olan bir Türkiye'nin inşallah kurulduğunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, bölgedeki gelişmelerin de Terörsüz Türkiye meselesinin sadece bir temenni olmadığını, yavaş yavaş ete kemiğe büründüğünü de ortaya koyduğunu kaydetti. Kurtulmuş, Suriye'deki PYD unsurlarının entegrasyonunun başarılı bir şekilde sürdürülmesinin Terörsüz Bölge adına önemli bir adım olduğunu, Irak'ta da silahlı milislerin elinden silahların alınarak devlet otoritesinden başka hiçbir gücün elinde silah kalmaması sürecinin de ekim ayının başında başlayacağını söyledi.

'TBMM'YE 3 SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında üst düzey bir takip koordinasyon ve uygulama kurulunun çalışmalarına başladığını, TBMM'nin açılmasıyla birlikte önemli bir görev görecek olan izleme komisyonunun da hızlı bir şekilde kurulacağını söyledi. Bundan sonraki süreçte TBMM'ye 3 sorumluluğun düştüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Bunlardan birisi konunun takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, terör örgütünün silahsızlanmasıyla ilgili kurulun dosya bazlı çalışmalarını da dikkate alarak hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki kurul ile Meclis'in arasındaki uyumun tesis edilmesi ve ihtiyaç halinde yeni yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin müzakerelerin gerçekleştirilmesidir" diye konuştu.

'ÜÇÜNCÜ GÖZ MİLLETİN KENDİSİDİR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin işleyişine ilişkin, "Fitne çıkarmak isteyenlere, provoke etmek isteyenlere, bölgede terör ve kan görmeye alışmış olanların heveslerine rağmen bu süreç sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir. Bölgedeki gelişmeler de Terörsüz Bölge iradesini destekleyen gelişmelerdir. Dünyadaki bütün çatışma çözümlerinde örgütlerle devlet arasındaki süreci kontrol eden ya yabancı başka bir ülke ya da yabancı kuruluşlar vardı. Bunu da üçüncü göz olarak tanımlıyorlardı. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli özelliklerinden birisi yabancı bir üçüncü göz yoktur. Üçüncü göz bizzat milletin kendisidir. Milleti temsil eden TBMM'dir" dedi.

Fon piyasalarındaki gelişmelerle ilgili soru üzerine Kurtulmuş, "Bu mesele Türkiye ekonomisini sarsacak noktaya gelmemiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Kimin bu işte payı, kusuru varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASA İHTİYACI VARDIR'

Yeni anayasa sürecine yönelik Kurtulmuş, herkesin sahipleneceği bir anayasanın oluşturulmasının şart olduğunu ve vaktinin geldiğini belirterek, "Türkiye'nin yeni, kapsayıcı, kuşatıcı, insan haklarını esas alan yeni bir anayasa ihtiyacı var. Ülkenin demokratik standartlarının yükseltilmesi bakımından Türkiye'nin darbe anayasasının izlerinden kurtulması lazım. Partilerin bir araya gelerek ortak, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa yapılmalıdır" dedi.

Mekke Anlaşması ile ilgili Kurtulmuş, "Bu konuda henüz TBMM'ye getirilmiş olan bir teklif yok. Meclis'in açılmasıyla birlikte TBMM gündemine gelecektir" ifadelerini kullandı.

'TEHLİKE ÇANLARI SİYONİST REJİM İÇİN ÇALIYOR'

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktığında salonun terk edilmesiyle ilgili Kurtulmuş, "İsrail'in soykırımcı hükümetinin uluslararası alanda giderek yalnızlaşacağını ifade ediyorduk. Bu görüntü onun ispatıdır. Nereye kaçarsa kaçsınlar insanlığa karşı işledikleri bu suçların hesabını mutlaka vereceklerdir. Bundan sonra tehlike çanları Siyonist rejim için çalıyor" dedi.

Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına yönelik ise "TBMM, vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Erkene alınmak istenirse burada irade TBMM'dir" dedi.